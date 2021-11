En noviembre Delaporte publica Abril, su nuevo EP

martes 30 de noviembre de 2021 , 09:17h

El EP contiene 4 canciones y 3 remixes, que muestra la vuelta a los sonidos clubbing del grupo.

El álbum viene acompañado de un corto dirigido por Martina Hache.

La Riviera de Madrid y la Razzmatazz de Barcelona, así como otras ciudades, acogerán su nuevo directo a comienzos de 2022.

La carrera del grupo de electro-pop DELAPORTE ha vivido un salto estratosférico en lo que a temática se refiere. Si el disco “Las Montañas” era una oda a la libertad y a la superación y el proyecto “Titanas” un reclamo de feminismo, con “Abril” nos encontramos ante un mensaje más terrenal, del día a día, que muestra los sentimientos más urgentes de Delaporte: “Abril fue un mes de cambio personal radical para [email protected], un mes de transición, difícil y bonito a la vez. En el pasado hemos hablado mucho de empoderamiento y superación, pero ahora queríamos poner el foco en los sentimientos más urgentes y los retos del día a día, porque siempre hay mucho que aprender y muchos patrones que superar por mucho que sepas qué sería lo correcto. También fue un mes que nos marcó a nivel laboral, ya que en abril de 2020 hubiésemos comenzado la gira y no fue hasta abril de 2021 cuando la pudimos arrancar realmente” comentan.

EL EP contiene cuatro temas, en palabras de Sandra Delaporte: “<<Droga dura>>, que se presentó en verano y que muestra el enganche a una persona y el no poder evitarlo. El estar mal cuando te hacen ghosting, pero aceptarlo. <<Narciso>>, donde volvemos al house noventero y que habla de aquella persona egoísta que te trata mal y de la que es tu responsabilidad salir, ya que el mundo está lleno de ellas. <<Kryptonita>>, que refleja la ayuda que encuentras en tus amigos para salir de la oscuridad que uno se crea cuando ya no te encuentras a ti mismo, porque una persona no quiere que brilles. Y <<Desnudarnos otra vez>>, donde por primera vez en uno de nuestros discos se escucha una producción con guitarra y batería acústica. La canción habla de desnudarse en todos los sentidos ante alguien y de esa sensación dulce y de éxtasis que se siente”.

El álbum, producido y compuesto por Sandra Delaporte y Sergio Salvi , masterizado por Santiago Quizhpe, viene acompañado de un corto titulado “Abril: Hasta quedarnos rotos”. Dirigido por Martina Hache, muestra el concepto del disco bajo la interpretación de la autora.

“Abril” lo completan tres remixes, de la mano de Van17ino6, L'Voix y Oddliquor. “Al igual que en Titanas hicimos piña con mujeres, en Abril quisimos contar con productoras y productores españoles que nos inspiran”. Y es que la idea del grupo es volver a los sonidos más clubbing de su carrera. “Queremos dejar atrás lo orgánico y volver al formato club, a bailar, a vivir una fiesta con todos nuestros seguidores”, aseguran.

Buena muestra de ello serán los conciertos en Madrid (12 de febrero de 2022, La Riviera. Entradas en Ticketmaster) y Barcelona (26 de febrero, Razzmatazz. Además del resto de ciudades que pueden ser consultadas en www.planetevents.es .