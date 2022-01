Vulva: tragicomedia sobre las mujeres y la libertad sexual

lunes 03 de enero de 2022 , 10:15h

Menudo lunes de mierda. Todo el mundo anda hablando de lo mismo por los pasillos. Lucía, maestra de primaria, juraría que ha visto a un grupo de familias mirándola de reojo al entrar esta mañana al colegio, y el conserje ni siquiera la ha saludado. “¿Qué coño está pasando?”, se pregunta.

Sus peores temores se confirman: se ha filtrado aquel vídeo que envió hace años. Lo ha visto el colegio entero, y, por supuesto, todo el mundo tiene una opinión al respecto, y todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿qué pasará si el vídeo lo ven en clase las alumnas y los alumnos?

Irene Herrero Miguel ha escrito y dirige Vulva, una tragicomedia que llega las noches de los sábados del 8 al 29 de enero al Teatro del Barrio, precedida de un llenazo total en Sala Mirador. La pieza invita a pensar en la libertad sexual y en los prejuicios con los que la sociedad patriarcal castiga a las mujeres; en el derecho a la intimidad, en la violencia digital, en la culpa que quieren crear la ideología ultraconservadora y el fanatismo religioso sobre la belleza del sexo.

Tres actrices y dos actores (Silvia Vacas, Carmen Mayordomo/Mercedes Salvadores, Noemi Climent, Joaquín López-Bailo y Jesús Granda) se sumergen en este baile de máscaras que se mueve a ritmo de cotilleos, malas babas…

Dibuja una vulva

Todo el mundo sabe dibujar un pene. Mas allá de las entrepiernas, los vemos por las puertas de los baños, los muros de la calle, los vagones de metro... Es una plaga en rotulador. Sin embargo, ¿se ven vulvas? ¿Sabríamos siquiera dibujar algo parecido a la apariencia real de estos genitales? Es el dibujo como síntoma de la desigualdad de género, como exponente del patriarcado. Así que, aprovechando que Vulva está en su cartelera, el Teatro del Barrio impulsará una acción digital que invitará a dibujar vulvas, y compartirlas en redes sociales con el hashtag #VulvaTDB A convertir en virales ilustraciones de vaginas, vamos. El teatro imprimirá las ilustraciones y las expondrá en su Sala de los Balcones, en el muro analógico y de espejo que inaugurará este mes de enero.

Que no queden dudas de su imagen y de su nombre. Como dice esta compañía, "lo que no se verbaliza, lo que no tiene nombre, no existe. Y por eso, por si había dudas, vulva, se dice VULVA".