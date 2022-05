Vuelve el certamen de cultura y vino de la bodega centenaria de Logroño

jueves 05 de mayo de 2022 , 09:18h

Los días 19, 20 Y 21 de mayo, la actividad cultural de Bodegas Franco-Españolas regresa con la final del IX Certamen de Teatro Corto “+Teatro con Diamante”. Tres días en los que cinco compañías, tres de ellas de Madrid, una de Valladolid y una alavesa, interpretarán sus obras en sesión continua cada 30 minutos y se someterán a la votación de los asistentes para optar del primer al quinto puesto.

Las salas de depósitos, barricas y botelleros se convierten durante el certamen en escenarios culturales únicos en los que el público podrá, además de conocer la bodega y degustar una selección de vinos Diamante, disfrutar de la interpretación de las obras y votar por su favorita, dando así el veredicto final. La bodega contará con un espacio abierto de gastrobar al finalizar cada pase del certamen.

Las cinco obras finalistas, de entre más de cuarenta presentadas al certamen, son: “La Última Faraona” de la compañía madrileña Tinoní Creaciones, “Los fantasmicos” de la compañía madrileña LBG Comunicaciones, “Todo lo que no pintó Goya” de la también madrileña Why are you acting?, “La Buena Letra” de la compañía alavesa El Mono Habitado y “Farsa gótica del rey y la muerte” de la compañía vallisoletana Goliardía teatro.

Los premios a los que optan son:

1er premio: 2.500 euros más lote de vino Diamante

2º premio: 1.500 euros más lote de vino Diamante

3er premio: 700 euros más lote de vino Diamante

4º y 5º premio: 250 euros más lote de vino Diamante

Bodegas Franco-Españolas destinará 1€ de cada entrada vendida a ayudar al Banco de Alimentos de La Rioja.

Horarios y reserva de entradas

Incluye pase a los microteatros y degustación de 3 vinos de Franco-Españolas: Diamante crianza, Talla de Diamante y Diamante Verdejo.

Duración aproximada de la actividad: 90 minutos.

Pases continuos durante los tres días, cada media hora, entre las 18.30 h. y las 21 h.

Actividad no recomendada para menores de 13 años

OBRAS FINALISTAS:

Título de la obra: La Última Faraona

Nombre de la compañía: Tinoní Creaciones (Madrid)

Sinopsis: ¡¡Bienvenidos a la pirámide de la Última Faraona!! Un guía turístico, un entorno milenario y una faraona que vuelve a la vida. Comedia, música y vino.

Director: Julián Salguero Peregrina.

Guionista: Julián Salguero Peregrina y Adrián Marcos.

Actores: Estefanía Rocamora Ruíz y Julián Salguero Peregrina.

Título de la obra: Los fantasmicos

Nombre de la compañía: LBG Comunicaciones (Madrid)

Sinopsis: Jorge quiere pedirle matrimonio a Clara, Clara ya no está tan segura de su relación. El supermercado donde se conocieron será testigo de un cambio en su historia.

Director: Lita Echeverría y Leila Baida.

Guionista: Leila Baida.

Actores: Ana Merchante y Nacho Vega.

Título de la obra: Todo lo que no pintó Goya

Nombre de la compañía: Why are you acting? (Madrid)

Sinopsis: Dos estudiantes de último año de arqueología encuentran la calavera perdida de Goya, haciendo que el célebre pintor vuelva a la vida. La crisis creativa del pintor amenaza con hacer desaparecer toda su obra.

Director: Daniel Castillo.

Guionista: Daniel Castillo.

Actores: Pilar Bouthelier, Rosario Gila y Airel Muñoz.

Título de la obra: La Buena Letra

Nombre de la compañía: El Mono Habitado (Álava)

Sinopsis: Una pareja, a medio camino entre falsificadores y ángeles de la guarda, ha dedicado su vida a hacer “felices” a sus vecinos. La manipulación al servicio del bienestar de la comunidad, o ¿quizás no?

Director: Raúl Camino.

Guionista: El Mono Habitado.

Actores: Begoña Martín Treviño y Raúl Camino.

Título de la obra: Farsa gótica del rey y la muerte

Nombre de la compañía: Goliardía teatro (Valladolid)

Sinopsis: Un teatro de lo divino, lo humano y, sobre todo, lo diabólico. Inspirada en los autos del teatro barroco castellano e inglés y pasando por hitos del cine como El séptimo sello les traemos este poema dramático sobre la vida y la muerte.

Director: Carlos Andrés Mozo, David Para y Miguel Cidoncha.

Guionista: David Para Curiel.

Actores: Miguel Cidoncha y David Para Curiel.