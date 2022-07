La Sub25, el festival de cultura joven, presenta su segunda edición

jueves 14 de julio de 2022 , 14:34h

21distritos, programa de dinamización cultural en los barrios, ha presentado la segunda edición de La Sub25, en colaboración con Veranos de la Villa y Radio3.

Esta segunda edición del festival, que se celebrará del 15 al 17 de julio en el entorno de Madrid Río, con un escenario principal en la Explanada Negra y actividades paralelas durante todo el fin de semana en Nave de Terneras, el paseo lateral del invernadero y el skatepark de Madrid Río, llega con el espíritu de afianzarse como el festival de referencia de artistas jóvenes de Madrid, incluyendo en su programación desde valores emergentes hasta figuras consagradas, en una variada propuesta multidisciplinar que este año se centra en la cultura urbana.

Tres días de actividades gratuitas en los que la música será el epicentro de una enorme muestra de la fuerza creativa y multicultural de los más jóvenes, que, sin duda, convertirán al festival en uno de los hitos del año.

En el escenario de la Explanada Negra, DJ LadyFunk abrirá la jornada de conciertos, el viernes 15, a las 19:00h, con su mejor selección de música negra y, a continuación, será el turno de Jexer, MDA, Afrojuice 195 y el trío Sara Socas + Erika Dosantos + DJ LadyFunk, cerrando la jornada alrededor de las 23:00h, Anier, la promesa más sólida del hip-hop femenino estatal.

En paralelo, y desde las 20:00h, el colectivo Madrid Street Art Project (MSAP) realizará un taller participativo consistente en la creación de un muro de arte efímero con la técnica del graffiti, con dos de los artistas más importantes del arte urbano madrileño: RBN y NSN997 & RBN.

El mismo viernes, desde las 17:00h, comenzarán las actividades en Nave de Terneras con la Exposición Voz y mirada, una selección de piezas gráficas de artistas menores de 25 años; el taller de expresión de emociones a través del rap, de la mano de The Urban Roosters; y una exhibición de break (batalla y coreografía) a cargo de bboy Grazy, bgirl Furia y bboy Martín, integrantes del equipo nacional de break que participará en los Juegos Olímpicos de 2024. Tras la exhibición impartirán un taller para perfeccionar los pasos básicos de los cuatro elementos principales del break (toprock, footwork, powermove y freezes).

En la zona de carpas, tanto el viernes como el sábado, se podrá disfrutar de la zona Tunéate, donde artistas de diferentes disciplinas “tunearán” a las personas que lo deseen, customizando ropa y realizando sesiones de maquillaje de forma gratuita; y de la performance The Machine To Be Another (TMTBA), un sistema de realidad virtual que permitirá a dos personas experimentar el mundo a través de los ojos del otro. También habrá puntos activos de información sobre diversos temas de interés, como sostenibilidad, feminismo, diversidad o juventud, entre otros.

El sábado 16, a las 21:00h, tendrá lugar la Final Nacional de Batalla de Maestros (B.D.M.) en el escenario de la Explanada Negra. La competición más grande del mundo de freestyle, con puntos para la Freestyle Master Series (F.M.S.), donde los principales freestylers de España competirán para ver quién se convierte en la nueva figura del rap y la improvisación, cerrará una jornada intensa de rap e improvisación.

DJ LadyFunk será la encargada de amenizar la previa del sábado desde las 19:00h y, tras ella, los ganadores de la Young Blood (que se llevó a cabo en la pasada edición del Madrid Urban Sports) participarán en una breve, pero intensa batalla de gallos antes de que dé comienzo la gran final.

El sábado por la mañana, a las 10:00h, se realizará un taller de iniciación y tecnificación de skateboard en el Skatepark de Madrid Río, impartido por la MUS Skate School y en colaboración con Madrid Urban Sport. Una actividad -con entrada libre y gratuita hasta completar aforo- para niños y jóvenes de 6 a 16 años que quieran iniciarse o mejorar su técnica con el skateboard.

Y también por la mañana, en Nave de Terneras, se realizará una muestra abierta al público del proceso de mediación 21 acciones para el siglo XXI, dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, que ha venido desarrollando desde el mes de abril el creador escénico Carlos Tuñón, con el objetivo de dar rienda suelta a la imaginación de 21 jóvenes y darles la oportunidad de participar en un proceso colectivo de creación escénica. Ya por la tarde, también en Nave de Terneras, se ofrecerá un taller de Freestyle impartido por The Urban Roosters y se podrá seguir disfrutando de la exposición Voz y Mirada.

El domingo 17, en la Explanada Negra, la compañía de circo Carampa ofrecerá el espectáculo (RE)KONSTRUCCIÓN, a las 20:00h. Y como cierre del festival, en Nave de Terneras, a partir de las 21:00 h, se darán cita las propuestas musicales más intimistas del festival, con las actuaciones de Dora, Ly Raine, Las Dianas, 6ullet & Fectro y DosxCuatro.