Sting en el Concert Music Festival tras cinco años de ausencia en los escenarios españoles

jueves 04 de agosto de 2022 , 19:55h

El cantante británico regresa a los escenarios españoles tras cinco años de ausencia para tocar en el Concert Music Festival.

El jueves 4 de agosto el Concert Music Festival 2022 recibirá a una gran estrella internacional de la música, Sting. El que fuera líder de la mítica banda Police y con más de 4 décadas sobre los escenarios promete ofrecer un concierto memorable en el Poblado de Sancti Petri de Chiclana de La Frontera.

Sting visitará Concert Music Festival con su gira My Songs el 4 de agosto de 2022.

El escenario ubicado en Sancti Petri recibe este jueves a Sting en una de las tres únicas citas que el cantante y compositor tiene agendadas en España –además de Murcia y Vigo–.

El concierto ‘Sting’s My Songs’ es un espectáculo exuberante y dinámico con las canciones más queridas del artista ganador de 17 premios Grammy, escritas a lo largo de su prolífica carrera tanto con The Police como de solista.

Considerada como una actuación magistral de principio a fin, el concierto lleva a los fans a un viaje musical a través del tiempo, con éxitos como ‘Fields of Gold’,’Shape of my Heart’, ‘Roxanne’ y ‘Demolition Man’ creando un espectáculo inolvidable. Los fans también podrán escuchar ‘Englishman In New York’, ‘Every Breath You Take’, ‘Roxanne’, ‘Message In A Bottle’ y muchos temas más, de la mano de Sting acompañado de una fantástica banda de rock formada por Dominic Miller (guitarra), Josh Freese (batería), Rufus Miller (guitarra), Kevon Webster (teclado), Shane Sager (armónica), Melissa Musique y Gene Noble. (coros).