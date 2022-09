Qatar Airways Privilege Club y ALL - Accor Live Limitless refuerzan su asociación estratégica

viernes 30 de septiembre de 2022 , 08:54h

Qatar Airways Privilege Club y ALL - Accor Live Limitless anuncian el refuerzo de su asociación estratégica, proporcionando nuevas vías para que los miembros ganen tanto Avios como puntos ALL Reward, mientras se acelera su mejora de nivel. Esta asociación amplía las recompensas para los miembros del Privilege Club y de ALL en todo el mundo, que ahora pueden disfrutar del beneficio de ganar tanto Avios como puntos ALL Reward en su primera estancia susceptible de Accor o en su primer vuelo de Qatar Airways.

Tras vincular sus cuentas, los miembros de Privilege Club y de ALL ganarán hasta 1 Avios por cada euro gastado en estancias susceptibles en los hoteles Accor participantes, además de los puntos habituales de ALL Reward. Entre los hoteles incluidos se encuentran Raffles, Fairmont, Sofitel, Rixos, SLS, 25 Hours, Movenpick, Pullman y muchos más. Del mismo modo, los miembros de Privilege Club y de ALL pueden ganar 1 punto ALL Reward por cada 2 euros* gastados en vuelos de Qatar Airways que cumplan los requisitos, además de los Avios habituales.

El CCO de Qatar Airways, Thierry Antinori, asegura: "En Privilege Club nos esforzamos constantemente por alcanzar la excelencia ofreciendo un programa de fidelización que establezca los más altos estándares para nuestros miembros. Para lograrlo, hemos tomado la decisión estratégica de reforzar nuestra asociación con Accor, ampliando los beneficios tanto para los miembros de Privilege Club como para los de ALL - Accor Live Limitless, y concediendo oportunidades de mejora rápida de nivel. Estamos seguros de que disfrutarán de los beneficios de esta asociación en alguna de las marcas hoteleras más renombradas del mundo y esperamos presentar a los miembros de ALL nuestros galardonados servicios".

Mehdi Hemici, Director de Fidelización y Asociaciones de Accor, añade: "Estamos encantados de elevar nuestra actual asociación con Qatar Airways ofreciendo beneficios adicionales a nuestros miembros conjuntos. De forma sencilla a través de la web o en la aplicación, los miembros de ALL y Qatar Airways Privilege Club pueden inscribirse fácilmente y obtener recompensas por cada vuelo y reserva de hotel. Estamos además encantados de anunciar esta asociación justo antes de la próxima Copa del Mundo que se celebra en Qatar, en consonancia con la gran pasión de nuestros miembros por el deporte”.

Además, los miembros de élite de cualquiera de los dos programas de fidelización pueden beneficiarse de una oferta exclusiva para mejorar su nivel.

Beneficios en el nivel de los miembros de Privilege Club de Qatar Airways:

Tras la primera estancia internacional susceptible en un hotel con Accor, los miembros Oro de Privilege Club pasarán a tener el estatus Silver de ALL, lo que les proporcionará beneficios adicionales como bebidas de bienvenida de cortesía, check-in y check-out fuera de horario y más.

Los miembros Platino de Privilege Club serán ascendidos al nivel Gold de ALL tras su primera estancia internacional susceptible en un hotel de Accor, lo que les garantizará la disponibilidad de la habitación, upgrades gratuitos de habitación, check-in y check-out fuera de horario, entre otras ventajas.

Beneficios en el nivel de los miembros de ALL - Accor Live Limitless:

Los socios de élite de ALL que hayan volado en su primer vuelo susceptible de Qatar Airways, tras vincular su cuenta con Privilege Club, se beneficiarán de mejoras de nivel gratuitas con Privilege Club.

Los miembros Gold de ALL pasarán a ser miembros Plata de Privilege Club, lo que les otorgará ventajas de viaje como facturación prioritaria, equipaje adicional, acceso a las salas VIP, etc.

Los socios platino de ALL pasarán a ser socios Oro de Privilege Club, lo que les ofrecerá prioridad en la facturación, equipaje adicional, selección de asientos gratuita, acceso a la sala VIP, servicio de bienvenida y mucho más.

Los miembros Diamond de ALL pasarán a ser miembros Platino de Privilege Club, el nivel más alto del programa, lo que les permitirá disfrutar de mayores beneficios como equipaje extra, selección de asientos de cortesía y acceso a las salas VIP, incluido el acceso a la sala Al Safwa First Lounge en el Aeropuerto Internacional de Hamad cuando viajen en clase Business con Qatar Airways.