Wecamp Cabo de Gata ideal para una Navidad bajo las estrellas

lunes 03 de octubre de 2022 , 09:15h

La observación de las constelaciones en el solsticio de invierno, junto al diseño, la gastronomía y la sostenibilidad de wecamp, ofrecen una experiencia singular en un entorno protegido y único en España.

Wecamp Cabo de Gata, junto a la Cala del Cuervo y a menos de un kilómetro del municipio de Las Negras (Almería), se convertirá en un lugar mágico estas vacaciones de Navidad gracias a sus particulares condiciones para la observación de estrellas. Sin contaminación lumínica, wecamp dará la posibilidad de observar, de la mano de un experto astrónomo, las constelaciones que brillan más que nunca durante el solsticio de invierno: Orion, Tauro, Géminis, Perseo, Pegaso.

En esta época del año también se puede distinguir el planeta Marte y Júpiter al oeste.

En Cabo de Gata se encuentra el segundo camping de la firma wecamp, un nuevo operador que pretende liderar una nueva generación de campings innovadores y sostenibles. Su hecho diferencial pasa por aportar máximo diseño, confort y servicio según estándares hoteleros, en constante conexión con el destino y su entorno natural.

La Navidad en familia, en pareja o con amigos, es un momento ideal para descubrir la propuesta horizontal de wecamp, desde el espíritu más curioso y aventurero. 197 unidades de alojamiento que se dividen en 10 Domo (iglús para dormir bajo las estrellas), 26 tiendas glamping de diversas tipologías; 52 Mobile Home (2 de los cuales adaptados a personas con movilidad reducida); 8 cabañas de madera (aislante natural auténtico) y 9 Bungalow Basic, además de 95 parcelas para autocaravanas con todos los servicios adicionales de confort.

“En un destino protegido como el Parque Natural de Cabo de Gata, wecamp prácticamente pide permiso para poner su sello a disposición del campista --explica Albert Montesinos, CEO de wecamp- queremos enamorar al cada vez más exigente cliente outdoor”, concluye.

Gastronomía navideña en plena naturaleza

En Navidad, el restaurante de wecamp Cabo de Gata ofrecerá menús especiales de temporada navideña, con posibilidad de ser entregados y disfrutados en el alojamiento glamping, en el domo o mobil home. Fieles a su filosofía we travel (dignificación del camping), we dream (el sueño de un turismo sostenible) & we share (experiencias para compartir), wecamp Cabo de Gata cuenta con zonas comunes para familias, parejas y público de autocaravana que garantizan la conservación de los recursos vegetales y orográficos de este territorio único protegido.

Experiencia hotelera y respeto por el entorno

wecamp Cabo de Gata ofrece estándares hoteleros como camas de alta calidad, amenities gratuitos (champú, gel, secador, sábanas y toallas…), cocina y baño totalmente equipados, Wi-fi gratuito en todo el complejo del camping, servicios de limpieza automática, lavaplatos y lavandería. Una App con el programa de actividades y la Local Guide del destino, completa la experiencia para sus huéspedes.

En el Parque Natural del Cabo de Gata, wecamp sigue una filosofía de intervención mínima para la creación de un espacio exterior en sintonía y continuidad con el contexto natural. El recinto refuerza el vínculo con la naturaleza y favorece la experiencia inmersiva, verdadera y auténtica.

Cabo de Gata es reconocido como uno de los mejores lugares de España para la observación del firmamento. Consciente de ello, wecamp pone todos sus medios para controlar las emisiones de luz, evitando así, la contaminación lumínica. Toda la iluminación interior se regula con detectores de presencia, y leds exteriores a poca altura del suelo, controlados por relojes crepusculares.

wecamp Cabo de Gata cuenta además con el sello Biosphere, garante del equilibrio económico, sociocultural y ambiental.

Tipos de alojamiento: