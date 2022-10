The Social Hub trae a Madrid con un innovador concepto híbrido de alojamiento

lunes 31 de octubre de 2022 , 08:48h

The Social Hub aterriza en Madrid celebrando su gran apertura a la que acudieron personalidades como Núria Tomás, Bhavi, Clara Alvarado o Daniel Prim; e influencers como Omar Djalo, Adriana Boho y Sebas Herrera. Al evento acudieron alrededor de 500 invitados y, además, contó con una impresionante presentación del dúo pop electrónico Delaporte, así como la música de Br1 (vinilo), Agustín Cascales y Misterpiro.

The Social Hub Madrid es disruptivo: un concepto híbrido y el primero de su índole en la ciudad, que ofrece habitaciones de hotel 4*, espacios de coworking, alojamientos de corta y larga estancia, tres rooftops (rooftop bar, rooftop pool y un solárium privado), gimnasio, sala de videojuegos, restaurante, cafetería, y un icónico playroom (el penthouse del hub), además de membresía para el uso de todos estos espacios, en sus 14.000 m2 con vistas al Palacio Real.

“Siempre tuvimos claro que teníamos que abrir un hub en Madrid, porque es una ciudad abierta, multicultural y muy social” afirma Frank Uffen, socio fundador de The Social Hub, quien cursó sus estudios en la capital española.

The Social Hub Madrid cuenta con embajadores como Paco León, Nuria Tomás, Alejandro Palomo y Ella Kweku, que representan una variedad de comunidades y perfiles que permiten conectar los espacios, potenciando el talento de la comunidad local.

“Es un orgullo tener a este elenco de embajadoras y embajadores que confían en nosotras desde el principio. The Social Hub Madrid llega con una apuesta innovadora, no solamente por nuestra programación de entretenimiento y cultura, sino también por el impulso a la diversidad.” Declara Diana Lado, directora de marketing en The Social Hub Madrid, quién también está a cargo de la comunidad y la cultura desde su regreso a España tras su carrera profesional entre Los Ángeles y New York.

The Social Hub Madrid ofrece 200 eventos cada mes para conectar e inspirar a la comunidad. El calendario de programación, especialmente curado, se centra en la cultura, el entretenimiento, el bienestar, la educación, lo digital y el impacto social.

Localizado en el corazón de la ciudad, al lado de Plaza de España, en uno de los barrios más urbanizados, peatonales, sostenibles y nuevos de la ciudad, el Hub está próximo a algunas de las zonas más atractivas del centro de Madrid: Gran Vía y El Palacio Real. Además, la propiedad ha llegado para dar vida a uno de los edificios más icónicos de la ciudad, en el que se encontraba la antigua “Imprenta”.