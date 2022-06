The Nicolas Cage Experience, 18 de junio en Madrid y Sevilla

miércoles 08 de junio de 2022 , 08:19h

El irrepetible Nicolas Cage, actor de culto con legiones de fanáticos y leyenda de internet gracias a los miles de “memes” generados en torno a su figura, será el protagonista de “The Nicolas Cage Experience”, un evento que rendirá tributo al artista, coincidiendo con el estreno en España de la esperada comedia de acción “El Insoportable Peso De Un Talento Descomunal” (2022) y que se celebrará el 18 de junio en los cines mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, C. de Silvano, 77) de Madrid y los cines mk2 Cinesur Nervión Plaza (C. Luis de Morales, 3) de Sevilla.

Junto al estreno de su nueva película, también se proyectarán en versión original subtitulada dos de los títulos más taquilleros de la carrera del actor, “Cara A Cara” (1997) y “Con Air” (1997), en una ambiciosa celebración organizada por la cadena de cines mk2, la productora ADJ Proyectos Audiovisuales y la editorial Astiberri, que el pasado año publicó el libro “Las 100 Primeras Películas de Nicolas Cage” de Paco Alcázar y Torïo García. Asimismo, “The Nicolas Cage Experience” cuenta con la colaboración de la página web Nickcagepedia, la enciclopedia online y en español dedicada en exclusiva a la vida y obra del actor.

“El Insoportable Peso De Un Talento Descomunal”, dirigida por Tom Gormican (“Las Novias de Mis Amigos”) y distribuida en España por Diamond Films, supone una de las propuestas más originales en la carrera del actor. Se trata de una comedia de acción donde Nicolas Cage se interpreta a sí mismo, con grandes dosis de autoparodia y humor, en una trama que narra hechos ficticios con pinceladas de realidad y que involucra a peligrosos narcotraficantes y al FBI. El reparto lo completan Pedro Pascal (“The Mandalorian”), Neil Patrick Harris (“Cómo Conocí A Vuestra Madre”), la cómica Tiffany Haddish (“Girl´s Trip”) y el español Paco León (“Aída”).

Su sorprendente e intensa manera de actuar, muchas veces abrazando sin complejos el histrionismo y la exageración de una forma muy característica, convierte a Nicolas Cage en un actor único y fascinante, que se come la pantalla cada vez que aparece en escena; no hay nadie en Hollywood que se le parezca lo más mínimo y por ello ha de ser reivindicado y elogiado como merece”, explica Carlos Palencia (director del festival CutreCon), quien ejercerá de maestro de ceremonias en Madrid, junto al productor Juan Pérez (“Tiempo De Culto Weekend”). Por su parte, el podcaster Paco Fox (“Tiempo De Culto Podcast”, “Videofobia”) se encargará de presentar el evento en Sevilla.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

“Cara A Cara” (18 de junio a las 16:00): Un peligroso terrorista a punto de morir y un agente especial del FBI ingresan en un quirófano para un trasplante de cara. El plan consiste en que el policía pueda infiltrarse en la banda para encontrar un arma biológica que el terrorista ha colocado en algún lugar de Los Ángeles. Pero el terrorista sale del coma y se escapa.

“Con Air” (18 de junio a las 19:00): Un grupo de presos considerados muy peligrosos son trasladados a un nuevo centro penitenciario. En el avión viaja también Cameron Poe, que acaba de conseguir la libertad condicional y cuyo único deseo es reunirse de nuevo con su esposa y su hija. Sin embargo, durante el trayecto, Poe se ve envuelto en un secuestro aéreo urdido meticulosamente por Cyrus Grissom.

“El Insoportable Peso De Un Talento Descomunal” (18 de junio a las 21:30): El ganador del Oscar Nicolas Cage se interpreta a sí mismo en esta loca comedia de acción en la que comparte cartel con Paco León. La versión ficticia de Cage es un actor sin blanca que se ve obligado a aceptar una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un excéntrico multimillonario (Pedro Pascal), muy fan de su trabajo. Pero la situación da un giro inesperado cuando Cage es reclutado por una agente de la CIA (Tiffany Haddish) y obligado a estar a la altura de su propia leyenda para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Con una carrera construida para este preciso momento, el actor ganador de premios debe asumir el papel de su vida: Nicolas Cage.