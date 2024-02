Qatar Airways y Turismo de Qatar promocionan Qatar como destino turístico

martes 20 de febrero de 2024 , 08:45h

Qatar Airways y Turismo de Qatar trabajan de forma conjunta para promocionar Qatar como destino turístico por excelencia. A través de la empresa de gestión de destinos (DMC) de Qatar Airways, Discover Qatar (DQ), los viajeros tienen disponibles paquetes de stopover en Doha, convirtiéndolo en un destino adicional que añadir a su viaje.

El objetivo de Qatar Airways es hacer de Doha un destino imprescindible de stopover con experiencias de viaje únicas. Los paquetes de escala de Discover Qatar ofrecen cinco emocionantes opciones para los viajeros de la red global de más de 170 destinos de Qatar Airways:

Estándar: selección de hoteles de 4 estrellas

Premium: selección de hoteles de 5 estrellas

Playa Premium: selección de hoteles de 5 estrellas con acceso a la playa Doha Sands, en West Bay

Lujo: selección de hoteles de lujo de 5 estrellas con desayuno incluido

Playa Todo Incluido: selección de hoteles de 5 estrellas con desayuno y acceso a la playa con todo incluido en Doha Sands Beach, West Bay

Todos los paquetes de stopover incluyen facilidades para tener check-in disponible durante las 24 horas, con el objetivo de que los huéspedes puedan aprovechar al máximo su estancia en Qatar. Los paquetes también pueden personalizarse con opciones adicionales que incluyen asistencia en el aeropuerto, traslados y una serie de visitas y experiencias para mejorar su estancia, como tours de la ciudad o el desierto.

Qatar Airways aprovechó la rueda de prensa de presentación para resaltar la ampliación de su red de destinos, su calendario de verano y los lugares más interesantes que visitar para estancias de corta y larga duración. La reanudación de los vuelos de la aerolínea a destinos como Venecia y su nueva ruta a Hamburgo, entre otros, pretenden atraer a un mayor número de viajeros internacionales que pasen por el Mejor Aeropuerto de Oriente Medio, el Aeropuerto Internacional de Hamad. Esto ofrece a los pasajeros en tránsito la oportunidad de añadir Doha como destino de stopover a través de los paquetes de escalas de Discover Qatar.

El GCEO de Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, asegura: "La expansión de nuestra red global en 2024 ofrece un calendario de verano muy emocionante, que incluye nuestra reanudación a Venecia y nuestra nueva ruta a Hamburgo, junto con el aumento de frecuencias en varias rutas internacionales. Nos hemos comprometido a crear experiencias de viaje inolvidables que transformarán el tiempo de tránsito en el aeropuerto, así como la propia experiencia aeroportuaria. De cara al futuro, confío en que Qatar se convierta en el principal destino de escala a nivel mundial".

S.E. Saad Bin Ali Al Kharji, presidente de Turismo de Qatar, añade: "La oferta 'Stopover en Qatar' es una continuación de la cooperación entre Turismo de Qatar y Qatar Airways, que ofrece a los viajeros la oportunidad de ampliar su experiencia en el destino y explorar este extraordinario país. Reconociendo la riqueza y diversidad del turismo de Qatar, creemos que el paquete 'Stopover en Qatar' será muy valioso para los turistas con tiempo limitado".

Qatar Airways y Turismo de Qatar también presentaron el nuevo resort de lujo propiedad de la aerolínea, Our Habitas Ras Abrouq. Situado al borde de la Reserva de la Biosfera de Al-Reem, protegida por la UNESCO, Our Habitas Ras Abrouq lleva a Qatar la reconocida oferta de lujo del grupo hotelero internacional Our Habitas. La asociación entre Our Habitas y Qatar Airways permite a los viajeros de lujo que buscan nuevas experiencias descubrir las maravillas naturales del país. Turismo de Qatar también colaborará estrechamente con Our Habitas para ofrecer experiencias de viaje transformadoras a través de exposiciones de arte, experiencias gastronómicas pop-up únicas, innovadoras ofertas de bienestar, conciertos y mucho más.