La estación de Gourette, en Pirineos Atlánticos, acoge el Festival Image Montagne

Las imágenes más espectaculares de nieve y montaña se podrán ver el próximo sábado, 4 de marzo, en la primera edición del Festival Image Montagne que acogerá la estación de esquí de Gourette (Pirineos Atlánticos). Serán un total de nueve cortometrajes, los mejores de la edición 2022 del Festival Images et Montagnes, los que se podrán ver a las 18 y a las 21 horas en el cine de la estación pirenaica. Este nuevo evento se organiza en colaboración con el Conseil Départemental de los Pirineos Atlánticos y el dominio esquiable de Gourette.

En el festival se podrán ver los mejores nueve cortometrajes del año, de entre 7 y 15 minutos de duración cada uno. Los cortometrajes que se proyectarán serán los siguientes: “This is home: Jackson Goldstone, de Anthillfims; “La zone”, de Julien Roserensa; “Le pilier du contrevent”, de GMHM; “Stories from avalanche terrain”, de Mammut; “Fuego”, de Kilian Bron y Pierre Henni; “Action directe”, de Zachary Barr y Josh Lowell; “Mustapha Ceylan”, de Jules Guarneri y Benoit Goncerut; “Kayak”, de S. Bossebooueuf, F. Dechorgnat, T. Klein, A. Lefort y A. Rossi; y, por último, “The hight on life”, de Pierre Cadot.

Además de participar en la primera edición del Festival Image Montagne, hasta el domingo 5 de marzo se podrá visitar la exposición fotográfica del concurso internacional de fotografía organizado por la CVCPHOTO en San Sebastián en la Maison de Gourette.

Qué más hacer en Gourette

Visitar el nuevo telesilla y sus tres nuevas pistas azules

Con el nuevo telesilla de Bosses, la zona para debutantes de Bezou de la estación de Gourette se enriquece con tres nuevas pistas azules y se convierte, así, en la zona de "evolución" más confortable y apacible para el aprendizaje del esquí. Conecta todos los sectores de la estación de nieve sin tener que volver a bajar al fondo del complejo. Gourette es conocida por la calidad de su zona de principiantes y la meseta de Bezou, preciosa, con sus pistas verdes y tapices cubiertos de última generación.

Alojarse en los acogedores Chalets Iskö

En el corazón del Valle de Ossau, a 400 metros del telecabina que lleva al pie de las pistas de Gourette, están los confortables Chalets Iskö, con capacidad para entre dos y seis personas. Lejos del tradicional hotel, Iskö encarna la hospitalidad de montaña en claves de generosidad y convivencia. Son una muestra de la energía y la autenticidad, la historia, la belleza y la cultura del Valle de Ossau. Aquí el ambiente es alegre tanto si amas el arte, la música, el deporte o la gastronomía, con especial énfasis en los productos regionales. En Iskö, la naturaleza está omnipresente y se palpa ese compromiso con el enfoque Green Globe. Aquí, todo ha sido diseñado para preservar el medio ambiente, desde los materiales utilizados hasta la optimización térmica.

Despertar en un tipi

Guía de montaña en el espacio nórdico de Nistos, Bruno, te acompañará si quieres a una caminata con raquetas de nieve para disfrutar de la puesta de sol y admirar los míticos picos del Aneto y Maladetta; así como la pureza del cielo de la Reserva del Pic du Midi. Al llegar a la cabaña situada en el extremo norte, compartirás una agradable fondue de queso y chocolate para, después, pasar la noche en un tipi escuchando los sonidos de la noche, a la luz de la luna.

Otras citas en Gourette

12 de marzo: La Gourettoise

100 competidores participan en esta carrera de esquí de montaña en categoría individual o en equipo de 3 (2 hombres y 1 mujer), organizado por el club alpino Valle d’Ossau. Más información: +33 (0)5 59 05 12 17.

19 de marzo: Pyrenéa Triathlon

Triatlón de VTT y esquí, en modalidad individual o en equipos de 3. Dos carreras de esquí de montaña en el punto de llegada de la estación.