El Pirineo francés a pie, un reto fantástico para el verano

Un reto fascinante es andar el Pirineo francés a pie. Recorrer con nuestros propios medios la esencia de los Pirineos y detenernos para sentir los latidos del Lac de Montagnon; los del valle de Soussouéou a bordo del primer tren turístico más alto de Europa por vías estrechas; los de la ruta del agua y la de todos esos cátaros que caminaron por el Chemin des Bonshommes, el mismo que podemos andar unos siglos después. Acércate a las rutas emblemáticas del Valle de Ossau, del Pirineo Bearnés y del Ariège.

3 experiencias en la naturaleza infinita del Valle de Ossau

Con sus paisajes de alta montaña, sus picos imponentes, circos glaciares, una sucesión de lagos y torrentes, el valle de Ossau, dominado por el Pic du Midi, es un lugar que resulta fascinante tanto para las familias como para los amantes de la montaña. Descubre estas 3 experiencias excepcionales:

El Parque Nacional de los Pirineos

Dicen que aquí no hay que perderse los paseos por el Parque Nacional de los Pirineos y las salidas gastronómicas o artísticas (ideales para los amantes de la escultura), tanto diurnas como nocturnas. Ni tampoco la sucesión de pueblos que atesoran la historia del valle, como la del Segundo Imperio y las ciudades balneario de la Belle Epoque de Eaux- Bonnes y Eaux-Chaudes.

El espíritu de la naturaleza en un lugar excepcional

En el valle de Ossau, Artouste despliega todos sus encantos para un encuentro inolvidable en familia. Desde las orillas del lago del pueblo de Fabrèges, el telecabina arroja una vista impresionante del Pic du Midi d'Ossau. Por su parte, la estación de trail Ossau Pyrénées cuenta con circuitos para todos, desde principiantes hasta corredores de trail experimentados, accesibles desde el pueblo de Fabrèges y la estación de Artouste; y, con un sinfín de actividades como bicicleta de montaña, escalada, pesca o parapente.

El legendario tren d'Artouste

El primer tren turístico más alto de Europa por vías estrechas que culminan a 2.000 m de altitud es la oportunidad perfecta para una excursión inolvidable. El viaje en tren (de 10 km y 1 hora de recorrido) garantiza unas vistas impresionantes sobre el valle de Soussouéou. A la llegada, un breve paseo por el sendero de los lagos (de 20 minutos de duración) hasta el Lac d'Artouste nos regala una joya en todo su esplendor. Abierto hasta el 1 de octubre de 2023.

6 Lugares mágicos en los Pirineos bearneses

Los Pirineos bearneses que comprenden los Valles de Aspe, Barétous y Piémont Oloronais te invitan a compartir experiencias tan increíbles como divertidas. El Valle de Aspe, con sus pueblos enclavados aquí y allá, es una auténtica postal. Lugares excepcionales para visitar El Chemin de la Mâture, una ruta de senderismo excavada en la roca y el insólito Fort du Portalet. Por su parte, el circo de Lescun es un fascinante paraje natural, accesible a todos desde el pueblo. Está rodeado de picos con nombres legendarios: la Table des Trois rois, le Pic d'Anie o les aiguilles d'Ansabère.

Oloron: Sainte-Marie

Siguiendo el Gave d'Aspe se llega a Oloron Sainte-Marie, en el Piémont Oloronais. Es el lugar perfecto donde pasear y descubrir la catedral, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y que forma parte del Camino de Santiago de Compostela.

Le Somport, respirar aire puro en el Valle de Aspe

El espacio nórdico en invierno de Le Somport, entre Francia y España, es un lugar transfronterizo que desvela todos sus encantos y constituye una auténtica joya en verano: una zona excepcional y virgen a 1.600 metros de altitud, con unas vistas impresionantes del Valle de Aspe. Aquí, la relajación está más que garantizada. Los amantes de los paseos bucólicos estarán encantados con los senderos señalizados, que atraviesan claros, mesetas y sotobosques. Un ambiente de calma y serenidad, ideal para recargar las pilas. Además, este verano, Le Somport se enriquece con actividades de descubrimiento en el corazón del hayedo-abetal. Paisajes, fauna y flora se ponen de relieve en los senderos. El área de recepción ofrece información educativa, alquiler de scooters eléctricos, un spa y un café-brasserie con terraza a 1.600 metros de altitud.

El Lac de Montagnon

En forma de corazón, este lago enamora mires por donde lo mires. La ruta, de 4,4 km y más de 1000 metros de desnivel, no entraña gran dificultad. Está situado en la vertiente norte de Le Somport, próximo al pueblo de Aydius y el camino nos lleva por unas cabañas de pastores y en dirección hacia el Col de la Taillandère. ¡Bienvenido al corazón de los Pirineos!

El Pic d’Issarbe, un panorama excepcional

El Valle de Barétous al completo ofrece una amplia gama de itinerarios para descubrir los paisajes rurales, de media y alta montaña, a través de senderos y recorridos en bicicleta de montaña bien señalizados y en buen estado. Un remanso de verdor donde los más afortunados podrán avistar grajos, urogallos o quebrantahuesos. ¿Qué más hacer aquí?

Aquí también puedes disfrutar de un paseo de una hora por un sendero señalizado bordeado de arbustos de arándanos. La vista es ininterrumpida sobre el inmenso bosque que trepa por la ladera de la montaña, con sus numerosas hayas, robles, helechos y pinos ganchudos. En la meseta, una mesa de señalización indica las distintas rutas, numeradas y codificadas por colores según su dificultad. Ni que decir que la tierra roja del Pic d'Issarbe constituye un auténtico remanso de paz para los veraneantes; confiere carácter a este peñasco y realza los colores de la vegetación. La vista del Pic d'Anie y de la Soule superior es uno de los principales atractivos de esta zona, en pleno corazón del país de los mosqueteros.

Sigue la migración en Irati

Descubre la migración de las aves y conoce el fenómeno de la migración y la rica biodiversidad de la selva de Irati y su conservación a través de una exposición. Además, durante los meses de verano se organizan talleres lúdicos y educativos para pequeños y mayores curiosos.

Saint-Jean-Pied-de-Port sin coche

Para llegar a Saint-Jean-Pied-de-Port, atravesarás la belleza del valle del Nive y descubrirá paisajes tan variados como las llanuras de Ustaritz, los picos de Mondarrain, Artzamendi, las crestas de Iparla y el Pas de Roland en Itxassou. Una escapada de 3 días y 2 noches, en la que puedes descubrir el casco antiguo de Saint-Jean-Pied-de-Port. También es la cuna de la DOP Irouléguy, cuyos viñedos en terrazas se pueden admirar desde la ladera de la montaña en un paseo en bicicleta.

Los 5 miradores más bellos del Pirineo francés, en el Ariège

Tierra de vistas panorámicas, el Ariège atrae todas las miradas. Observa esta Tierra de refugio (eso sí, si no tienes ojos de águila, necesitarás prismáticos) y toda su fauna, increíblemente bien conservada. En los arroyos de montaña de los Pirineos franceses residen desde el desmán, al urogallo, la cabra montesa o la ibérica, la marta, el quebrantahuesos y la marmota. La flora tampoco se queda atrás, con 1700 especies registradas en el Parque, el 14% de las cuales son endémicas de los Pirineos y algunas han sobrevivido a la Edad de Hielo (como las especies boreales) o de la época glacial (especies boreales); las orquídeas con aroma a vainilla, columbina de los Pirineos; la violeta cornuda o el geranio de fresno.

El Observatorio de la Montaña y los picos

Basta una hora de marcha para rodearte de la esencia de los Pirineos: cumbres deslumbrantes y lagos resplandecientes. Aquí está el Pic du Tarbesou (2.362 m), el Plateau de Beille (1.800 m), el Col de la Core (1.400 m), el Col d'Agnes (1.570 m) y el Parque Regional de los Pirineos de Ariège.

El Chemin des Bonshommes (GR107)

A lo largo de esta ruta transfronteriza puedes seguir los pasos de los últimos cátaros que huían de la Inquisición para refugiarse en Catalunya. Si bien la historia que hoy se escribe sobre este GR es muy diferente, la emoción permanece intacta y los paisajes inmutables. Atravesando los Pirineos desde Foix hasta Berga, 107 km al norte de Barcelona, los 220 km del Chemin des Bonshommes pueden recorrerse en 13 días, o en tramos seleccionados de 3 y 6 días.

La Ruta de los Cátaros (GR367)

Serpenteando 250 km desde las playas del Mediterráneo hasta los Pirineos, la Ruta de los Cátaros revela una infinidad de paisajes, lagunas costeras, laderas vitícolas, garrigas bosques, gargantas y picos. Como atalayas, las ciudadelas del vértigo dan la bienvenida a una página de la historia del sur medieval: la del catarismo en Languedoc. Quéribus, Peyrepertuse, Montségur, Roquefixade, Foix... Sus nombres protectores rebotan desde de las murallas a las cumbres.

El Tour des Pérics

Diseñado por los propios guardas de los refugios que a veces lo utilizan para visitar a sus "vecinos", esta ruta a pie de cuatro días de duración está abierta hasta septiembre y ofrece una visión condensada de los Pirineos. Culmina a 2.810 m de altitud, el macizo de Pérics mira al este, hacia el Capcir y el Mediterráneo, al oeste hacia la Haute Ariège y el Atlántico. Se adentra en el Parque Nacional de Orlu Nacional del Orlu y el Parque natural regional de los Pirineos catalanes. Cuenta con amplios senderos como en el gran valle de La Grave, a veces rocosos, por ejemplo para atravesar la Grande Porteille d'Orlu para llegar al refugio des Bésines. En el lado de Orlu, te cruzarás con isardos y marmotas, mientras que los muflones te esperan en el lado de Camporells.

La ruta del agua

Pasear junto al agua en verano es una auténtica delicia para refrescar cuerpo y mente. Son 2 horas de caminata que reestablecen el equilibrio interior. Es lo que tiene contemplar la belleza en los estanques de Rabassoles desde la cima del Pic de Tarbésou; reseguir los arroyos y cascadas hasta el estanque de la Gardelle desde el circo de Garbettou; y, cómo no, el Etang de Soulcem. Otro must have aquí es la Cascada de Ars, situada en el Parque Natural Regional de los Pirineos de Ariège, a 1.380 m de altitud y a la que puedes llegar desde el pueblo balneario de Aulus-les-Bains.