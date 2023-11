En el ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania, 1900-1930, mejor exposición del año según la revista Apollo

miércoles 29 de noviembre de 2023 , 08:35h

La revista internacional de arte Apollo ha entregado en Londres sus premios anuales y En el ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania, 1900-1930 ha sido elegida la mejor exposición del año. En la lista de nominados se encontraban muestras como Los Tudor: arte y majestad en la Inglaterra del Renacimiento del Metropolitan Museum of Art de Nueva York o Vermeer del Rijksmuseum de Ámsterdam.

La revista considera que el Museo Thyssen-Bornemisza consiguió presentar esta exposición tras unos pocos meses de actividad frenética, después de la invasión rusa de Ucrania, y que "estaba en juego no sólo la preservación del patrimonio cultural material de Ucrania, sino también la identidad nacional que representa".

Abierta en el Museo Thyssen del 29 de noviembre de 2022 al 30 de abril del 2023, En el ojo del huracán ofrecía una completa visión del arte ucraniano de vanguardia en las primeras décadas del siglo XX, desvelando las diferentes tendencias artísticas, desde el arte figurativo hasta el futurismo o el constructivismo. La muestra reunió 69 obras en un montaje cronológico que incluía a sus principales representantes - Oleksandr Bohomazov, Vasyl Yermilov, Anatol Petrytskyi o Mykhailo Boichuck, entre otros -, así como a artistas reconocidos internacionalmente que nacieron y comenzaron sus carreras en Ucrania, como Alexandra Exter, Wladimir Baranoff-Rossiné y Sonia Delaunay, y figuras destacadas de la vanguardia internacional que trabajaron en Ucrania e influyeron en la escena artística nacional, como Kazymyr Malevych o El Lissitzky.

La exposición contó con numerosos e importantes préstamos del National Art Museum of Ukraine y del Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine, que se exhibieron junto a obras de las colecciones Thyssen. Muchas de estas obras salieron de Kiev horas antes de un intenso bombardeo aéreo en la ciudad.

LA EXPOSICIÓN

El desarrollo de la vanguardia en Ucrania tuvo lugar en un complejo contexto sociopolítico en el que colapsaron imperios, estalló la primera guerra mundial y las revoluciones de 1917, a las que siguió la guerra de independencia de Ucrania (1917-1921) y la posterior creación de la Ucrania soviética.

La despiadada represión estalinista contra la intelectualidad ucraniana llevó a la ejecución de docenas de escritores, directores de teatro y artistas, mientras que el ‘Holodomor’, la hambruna provocada por el hombre en 1932 y 1933, mató a millones de ucranianos.