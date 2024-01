InterContinental Barcelona propuesta de lujo para despedir el año

martes 02 de enero de 2024 , 17:28h

InterContinental Barcelona, el prestigioso hotel de cinco estrellas recientemente galardonado en los premios World Luxury Awards en las categorías de “Best Luxury Hotel in Europe” y “Best Luxury New Hotel in Europe”, además del premio “Best Hotel Awards” como Mejor Hotel de Lujo para el Bienestar de sus Clientes y “Best Hotel Gourmet”, ofrece opciones extraordinarias para aquellos que buscan una experiencia nueva y exclusiva la noche de Fin de Año.

Una experiencia gastronómica única en el QUIRAT para despedir 2023

El restaurante QUIRAT de InterContinental Barcelona, recientemente galardonado Estrella MICHELIN 2024 se ha consolidado como un referente gastronómico en la escena internacional. Para la víspera de Año Nuevo, el chef Victor Torres ha diseñado un menú especial potenciando la elegancia y delicadeza de su propuesta culinaria, para cerrar el año de la mejor manera posible.

Los entrantes constan de tartaletas de percebes, navajas y lático, creando un equilibrio sublime de sabores marinos. Las ostras con su mignotte de manzana, que transportan a un paraíso de frescura. La velada continúa con un plato principal de besugo nacional de espinacas a la catalana y una crema sedosa de piñones, mientras que la opción de liebre royal de erizos ofrece la intensidad de setas del bosque. Una fusión de ingredientes exquisitos que se magnifican gracias a las técnicas culinarias magistrales. Y como complemento perfecto a la cocina de Victor Torres, una selección de vinos, cavas y champagnes para degustar de un maridaje exquisito.

Baila hasta el amanecer para recibir al 2024 en el FALLIN9 Club Privée

Y como ya es tradición, el InterContinental Barcelona celebra su inolvidable fiesta de Nochevieja en su sofisticado FALLIN9 Club Privée. Después de disfrutar de una cena llena de sabor, así como de las uvas de la suerte, el espacio más vibrante del hotel ofrece buen ambiente, una atmósfera magnética y una barra libre Premium perfecta para dar la bienvenida al nuevo año. La fiesta más exclusiva de la ciudad ofrece música en directo de la mano de Nuria Swan Show y la sesión de DJ Doctor Flamingo, además de cócteles creativos y mucha diversión.