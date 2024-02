Ramón Tebar regresa a la Ópera de San Francisco en su próxima temporada

jueves 29 de febrero de 2024 , 08:53h

Tras su exitoso debut el pasado mes de noviembre con ‘L'elisir d'amore’ de Donizetti, el director de orquesta español Ramón Tebar volverá a la Ópera de San Francisco para dirigir esta vez, una producción de ‘La bohème’ de G. Puccini, como anunció la compañía americana en la presentación de la temporada 24/25.

El elenco incluirá a Pene Pati, Lucas Meachem, Evan Leroy Johnson, Karen Chian-ling Ho, Will Liverman, Andrea Carroll, Nicole Car, Brittany Renee y Bogdan Talos, y estará dirigida por John Caird.

Como es habitual, la ópera de San Francisco ha sido uno de los primeros teatros en publicitar su programación para la temporada 2024/2025, contando de nuevo y por segundo año consecutivo con el director español Ramón Tebar, un habitual en los fosos de ópera de mayor prestigio internacional.

La compañía americana anunció los detalles de la temporada 102 que comenzará el próximo mes de septiembre con ‘Opera Ball, Un Ballo in Maschera’ de Verdi y el concierto anual gratuito Opera in the Park que se celebra en el Golden Gate Park.

La temporada 2024-25 incluye seis producciones de ópera principales junto con presentaciones de conciertos que incluyen una presentación de la Novena Sinfonía de Beethoven el 26 de octubre, en honor al 200 aniversario de la obra, contando con Coro y los solistas vocales de la Ópera de San Francisco. y, en el verano de 2025, un Concierto especial del Orgullo que celebra el Día de San Francisco.

La temporada 2024-25 de la Ópera de San Francisco sigue con la iniciativa de su directora musical de dirigir cada temporada una ópera de Giuseppe Verdi y Richard Wagner, ambos compositores nacidos en el mismo año (1813) en medio de circunstancias culturales divergentes, que continúan cautivando la imaginación del público e inspirando direcciones creativas en constante evolución.

También contará, tras la producción del pasado verano, con la música de Mozart en el verano de 2025 para dirigir Idomeneo, la ópera menos interpretada del compositor.

La Compañía continúa su compromiso de contar historias que reflejen temas actuales con el estreno en la costa oeste de ‘The Handmaid´s tale’. Basada en la novela de Margaret Atwood, esta incisiva obra del compositor Poul Ruders y el libretista Paul Bentley se encuentra entre las óperas más aclamadas por la crítica de las últimas tres décadas. La nueva coproducción con The Royal Danish Theatre se presentará en septiembre y octubre de 2024.

Carmen de Bizet y La Bohème de Puccini regresan con elencos internacionales encabezados por grandes talentos de rápido ascenso que hacen su debut en Estados Unidos junto a los favoritos de la compañía en los papeles más importantes de la ópera.

Ramón Tebar dirigirá las 9 funciones que tendrán lugar en el War Memorial Opera House de San Francisco, California (EE.UU.) los días 3, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19 y 21 de junio de 2025.