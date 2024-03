martes 12 de marzo de 2024 , 08:47h

IBICINE, el festival de cine más importante de las Islas Baleares, vuelve a celebrarse en Ibiza del 12 al 21 de abril, con una serie de eventos que fusionan la esencia isleña con la creatividad cinematográfica del Séptimo Arte.

La internacionalmente reconocida marca NOBU -presente en los cinco continentes con más de 55 restaurantes y 20 hoteles- tiene un profundo vínculo con la industria del cine, puesto que fue fundada en 1994 por el actor Robert De Niro y el productor Meir Teper, junto al chef Nobu Matsuhisa.

Por ello y como patrocinador oficial del festival por tercer año consecutivo, NOBU Hotel Ibiza Bay lanza el primer paquete de turismo cinematográfico.

Una oportunidad única para disfrutar de una experiencia que combina cultura, bienestar, gastronomía y turismo mientras se conocen los entresijos del mundo del cine por dentro y se descubren los rincones más emblemáticos de la Isla Blanca.

Esta novedosa iniciativa incluye un programa repleto de actividades dignas del mejor guion de cine:

Dos noches de estancia con desayunos en NOBU Hotel Ibiza Bay, el hotel de lujo que mejor refleja la esencia y el espíritu ibicencos. Con una ubicación inmejorable frente a la bahía de Talamanca, el Mediterráneo es visible prácticamente desde cada rincón. Además, se puede ir caminando hasta el puerto deportivo de Marina Botafoc y está a solo cinco minutos del casco antiguo de Dalt Vila. También uno de los destinos gastronómicos más destacados de la isla con el mundialmente reconocido restaurante Nobu de alta cocina japonesa; el beach club Chambao para comer relajado junto a la orilla del mar; el Bay Café con opciones más saludables y veganas o el Nobu Lounge para disfrutar de un ambiente cosmopolita al caer la tarde, con DJs y cócteles de autor.

en NOBU Hotel Ibiza Bay, el hotel de lujo que mejor refleja la esencia y el espíritu ibicencos. Con una ubicación inmejorable frente a la bahía de Talamanca, el Mediterráneo es visible prácticamente desde cada rincón. Además, se puede ir caminando hasta el puerto deportivo de Marina Botafoc y está a solo cinco minutos del casco antiguo de Dalt Vila. También uno de los destinos gastronómicos más destacados de la isla con el mundialmente reconocido de alta cocina japonesa; el beach club para comer relajado junto a la orilla del mar; el Bay Café con opciones más saludables y veganas o el para disfrutar de un ambiente cosmopolita al caer la tarde, con DJs y cócteles de autor. Asistencia a la rueda de prensa oficial del festival con la bahía como telón de fondo.

del festival con la bahía como telón de fondo. Invitación al Cóctel de Bienvenida de los asistentes al festival.

de los asistentes al festival. Invitación al Cóctel de Gala que tendrá lugar por la noche y en el que no faltarán -entre otras delicatessen- el jamón ibérico de bellota, las ostras y el champán.

que tendrá lugar por la noche y en el que no faltarán -entre otras delicatessen- el jamón ibérico de bellota, las ostras y el champán. Visita al casco histórico y al castillo de Dalt Vila con la comunidad del festival : una ocasión para conocer personalmente a actores, artistas y presentadores como Leonardo Sbaraglia, Eva Soriano, Víctor Elías o Belinda Washington.

: una ocasión para conocer personalmente a actores, artistas y presentadores como Leonardo Sbaraglia, Eva Soriano, Víctor Elías o Belinda Washington. Asistencia a la Gala de los Premios Astarté, el broche de oro para esta experiencia exclusiva e inolvidable.

Sobre Nobu Hotel Ibiza Bay. Desde que abrió sus puertas en 2017, Nobu Hotel Ibiza Bay es el principal destino 5 estrellas de la isla y ofrece 152 habitaciones de diseño, de las cuales 90 son suites. Sus lujosas instalaciones incluyen, entre otros, The Ibiza Bay Spa by Six Senses peluquería by John Frieda, tres restaurantes, pool bar, Kids Club, una boutique, dos piscinas -una solo para adultos y otra familiar-, un lounge, o un rooftop con impresionantes panorámicas sobre la bahía. Ha sido reconocido por los prestigiosos Reader's Choice Awards 2020 de Conde Nast Traveler en el Top 20 de hoteles en España y Portugal. También fue distinguido en la categoría Resort del Año de Small Luxury Hotels.