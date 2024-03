Primera Temporada de Ópera de Verano en el Teatro Marquina de Madrid

miércoles 20 de marzo de 2024 , 09:00h

Del 12 de junio al 7 de julio el Teatro Marquina se convertirá en el coliseo de la ópera con “Rigoletto”, “Lucia di Lammermoor” y “La Bohème” con precios accesibles a todos los públicos

Ainhoa Arteta, Asesora Artística Ópera Garage: “Quizás de una sorpresa en alguna de las funciones de La Bohème”

Emiliano Suárez, Director de Escena: “Los proyectos privados estamos totalmente desnudos ante las instituciones”

Se presentó a los medios la que va a ser la primera temporada de Ópera de Verano, que tendrá como escenario las tablas del Teatro Marquina…

Del 12 de junio al 7 de julio de 2024 el citado coliseo acogerá esta primera temporada con tres títulos clásicos en versiones contemporáneas: “Rigoletto”, “Lucia di Lammermoor” y “La Bohème”.

Okapi Producciones y Ópera Garage Producciones ponen en pie tres espectáculos innovadores con la asesoría artística de Ainhoa Arteta y la dirección escénica de Emiliano Suárez. Este nuevo ciclo crea una nueva fórmula de sentir la ópera, con un formato inédito y rompedor, y precios accesibles para todos los públicos.

Durante la presentación de la temporada el Director de Escena Emiliano Suárez ha puesto en valor la misma esencia del proyecto que no es otra que acercar el mundo de la lírica a nuevos públicos. “Ópera Garage es un proyecto de carácter industrial, en dónde tratamos óperas de repertorio con contemporaneidad y vanguardia haciendo atractivo el formato a personas que aún no se han acercado a él y ofreciéndoles precios accesibles. La ópera en formato clásico ya no está vigente. La vanguardia cultural manda y mis trabajos son una reflexión en torno a diferentes realidades sociales actuales con las que el público se sienta plenamente identificado”.

Suárez también ha tenido palabras para Ainhoa Arteta, asesora artística del ciclo, a la que ha agradecido ser el verdadero altavoz del proyecto. Por su parte Arteta ha sorprendido dejando caer que quizá dé una sorpresa en alguna de las funciones programas de “La Bohème”.

Por último la Productora Ejecutiva de “Ópera Garage”, Macarena Bergareche, ha repasado los logros del proyecto, que en apenas 6 años ha puesto en marcha tres grandes títulos que han disfrutado 12.000 espectadores en más de 10 ciudades. Un hito en el mundo de la ópera y que “nos enorgullece pensar que estamos logrando nuestros objetivos, sin haber contado con grandes apoyos de financiación pública, pero sí con apoyos de patrocinadores privados que nos han ido impulsando a donde estamos hoy”.

CALENDARIO

Del 12 al 23 de junio podrá verse “Rigoletto” de Guiseppe Verdi. Este drama, con libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la obra teatral “El rey se divierte” de Victor Hugo, contiene los temas clásicos en la lírica: pasión, engaño, amor filial y venganza, pero añade otros temas como el abuso de poder, la hostilidad del clasismo o la corrupción como forma de vida, que traen el título a la actualidad. La exclusión social y los sintecho, la fuerza callejera en barrios deprimidos o la violencia machista están presentes para complementar esta tremenda obra maestra. La maldición es el “leitmotiv” de la ópera. La cruel expresión del destino al que nadie puede escapar. Rigoletto es una sublime metáfora sobre el odio y el rencor reflejados en una partitura que contiene algunos de los fragmentos más bellos e inspirados de la historia de la música.

Del 26 al 30 de junio se representará “Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, en una versión libre traída a la actualidad. Una trágica historia de amor y desencuentro entre familias rivales es el nexo para rescatar inquietudes y problemáticas de la sociedad moderna. Un foco subjetivo e hiperrealista directo a temas y polémicas universales como: luchas de clases, exclusión social, prejuicios morales, religión o política. Todo ello enmarcado en un cruel lienzo de adicciones, droga y autodestrucción.

Del 3 al 7 de julio cerrará el ciclo una de las grandes historias de amor de todos los tiempos, “La Bohème” de Puccini. Con una escenografía sencilla, imaginativa e innovadora, y una ambientación más atractiva y contemporánea, esta producción supone una oportunidad única de disfrutar de uno de los grandes espectáculos de la cultura de nuestro tiempo. El amor, los celos, las ilusiones, la esperanza, la nostalgia y los sueños forman la argamasa de esta bellísima historia que, mediante inolvidables melodías, nos conduce en un clímax de tensión, hasta el estremecedor cuadro final.