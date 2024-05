Gran Miami destaca el continuo crecimiento y robustez del turismo en Miami-Dade

martes 28 de mayo de 2024 , 09:59h

La Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB, por sus siglas en inglés) destacó el éxito duradero de la industria turística del condado de Miami-Dade en su presentación anual del Estado de la Industria de Viajes y Turismo. El evento, celebrado en la terminal de Norwegian Cruise Line (NCL) en PortMiami ─ la “Capital Mundial de los Cruceros” ─ celebró los logros de la industria y presentó los programas de marketing en 2023 que impulsaron un fuerte impulso a principios de 2024.

Más de 650 socios de la industria de GMCVB, funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios se reunieron en este evento clave para recibir actualizaciones sobre la principal industria y motor económico del destino. La presentación de este año coincidió con la Semana Nacional de Viajes y Turismo (NTTW, por sus siglas en inglés), enfatizando el papel vital de la industria en el crecimiento económico, la creación de empleos y la mejora de la calidad de vida. A nivel nacional, el turismo es una industria de $2.8 billones que apoya casi 15 millones de empleos y alimenta otros sectores cruciales, lo que la convierte en un pilar de la competitividad global de Estados Unidos.

David Whitaker, presidente y CEO de GMCVB, reflexionó sobre los éxitos del año calendario pasado, destacando logros clave de la industria:

Gran Miami y Miami Beach recibieron a más de 27.2 millones de visitantes en 2023, mostrando una trayectoria de crecimiento sostenido.

Los visitantes generaron un estimado de $21.1 mil millones en gastos, marcando un aumento del 2% respecto al año anterior.

La región vio 17.3 millones de noches de habitación de hotel vendidas, manteniendo las impresionantes ganancias logradas en 2022 y aumentando ligeramente con un incremento del 0.3%.

Whitaker atribuyó estos logros a los programas de marketing innovadores del destino, las ofertas excepcionales y la dedicación de los socios de la industria. "El crecimiento sostenido que presenciamos en 2023 y el prometedor comienzo de 2024 se deben a nuestra capacidad para comercializar eficazmente el atractivo duradero del Gran Miami y Miami Beach como un destino imprescindible. Sabemos que los visitantes pueden tomar fácilmente la decisión de gastar su dinero discrecional en otro lugar. El turismo magnifica la vitalidad de las culturas inherentes en nuestros diversos vecindarios y, al mismo tiempo, apoya programas esenciales que mejoran la vida de los residentes en todo el condado. Sabemos que cuando el turismo florece, nuestras comunidades prosperan."

En su primer discurso sobre el Estado de Viajes y Turismo como presidenta de la Junta de GMCVB, Julissa Kepner, enfatizó el compromiso de la organización con la innovación y la colaboración. "He tomado la decisión de eliminar la palabra ‘complacencia’ de mi vocabulario al pensar en cómo veo el sector de turismo y hospitalidad de Miami-Dade. Esta industria es dinámica y está en constante evolución. Nuestra capacidad para crecer y madurar como destino está arraigada en el marketing competitivo, expandir nuestra programación, defender la sostenibilidad, ser más inclusivos y buscar más tesoros culturales para mostrar en una escala global."

Aspectos destacados adicionales de la industria local en 2023 incluyen:

El turismo generó casi $30 mil millones en impacto económico total y más de $19 mil millones en Producto Interno Bruto (PIB), representando el 9% del PIB total del condado de Miami-Dade.

Los visitantes contribuyeron con $4.98 mil millones en ingresos fiscales, ahorrando al hogar promedio $2,233 por año y a los residentes individuales $786.

El turismo representó más de 200,000 empleos, generando $11 mil millones en salarios en todo el condado.

Las campañas y programas innovadores también contribuyeron al impulso sostenido de la industria. Lanzada en 2023, “Rainbow Spring” está diseñada para proporcionar a los visitantes LGBTQ+ una variedad de programación única y ofertas promocionales, mejorando su experiencia en el Gran Miami y Miami Beach durante la temporada de primavera. El éxito de la campaña vio 18,000 reservas y $11.1 millones en reservas brutas durante marzo y abril de 2024, un aumento del 5.5% respecto al mismo período en 2023. Las campañas enfocadas en consumidores y planificadores de reuniones, como "Find Your Miami," continúan destacando la riqueza de los vecindarios y experiencias en todo el condado. La campaña “Find Your Wave” se centró específicamente en Miami Beach para atraer a viajeros exigentes así como a los residentes del condado.

Para 2024, GMCVB se está enfocando en mantener el impulso de este año y aumentar la conciencia sobre la capacidad del turismo para ofrecer beneficios de calidad de vida a toda la comunidad. Campañas como “Brought to You by Tourism” continuarán aumentando la conciencia local sobre el impacto de la industria en toda la región.