Novedades Musicales: Big Lois, Vincent Peirani, Chimbala, Victor Fraile, y L0rna

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 08:41h

Big Lois estrena Barrio Tumbao: un viaje de salsa, flamenco y flow urban

Big Lois, pionero del flamenco flow, presenta su esperado nuevo álbum Barrio Tumbao (12 de septiembre de 2025). Con este trabajo reafirma su lugar como uno de los artistas más innovadores de la escena urbana y latina en España, llevando su sello único a un nivel superior.

Los adelantos de Barrio Tumbao

Durante los últimos meses, Big Lois fue adelantando esta nueva etapa con una serie de singles que marcaron el camino: El Bravo, con su vibra tropical y salsera; Que Me Empate, donde el reguetón y la salsa se unen en un hit de calle y pista; El Abanico, junto a Manu Masaedo y Compota de Manana, con aire de feria y esencia latina; La Gata, un tema fresco con pegada flamenca y tropical; La Trampa, producida junto a Coe Jr., reafirmando su estilo latino-flamenco; y Con To’, junto a Nael y Päpä Manelo, que mostró su faceta más pop sin perder el tumbao.

Vincent Peirani presenta su cuarto disco - Living Being IV: Time Reflections

El virtuoso acordeonista francés Vincent Peirani regresa con un nuevo trabajo discográfico: “Living Being IV: Time Reflections”, un álbum que confirma su lugar como una de las figuras más innovadoras y versátiles del jazz europeo.

El álbum Living Being IV: Time Reflections de Vincent Peirani es el cuarto disco de la serie Living Being. Esta serie comenzó con Living Being en 2015, seguida de Living Being II – Night Walker en 2018, y Living Being III en 2021. Por lo tanto, Living Being IV: Time Reflections es el cuarto álbum de la serie.

Un viaje musical que trasciende fronteras

Desde sus inicios en 2011 con Living Being, Peirani ha tejido un universo sonoro que combina jazz, música barroca, pop, rock y tradiciones de todo el mundo. En este nuevo capítulo, acompañado por Yoann, Tony, Julien y Émile, nos invita a un recorrido donde cada concierto es una experiencia única: un relato musical que oscila entre la intimidad y la celebración colectiva.

El fenómeno global “Che Che” de Chimbala llega a Fortnite

Fortnite, el videojuego y la plataforma de juegos en línea desarrollado por Epic Games, presenta su nuevo Emote inspirado en nada más y nada menos que el baile viral de “Che Che”, el éxito global del artista dominicano Chimbala.

Este logro se concreta gracias al trabajo del sello moderno ONErpm, que lideró la negociación de sincronización a través de Nathalia Vieira, Sync Manager de ONErpm Publishing.

Con este anuncio, Chimbala continúa marcando hitos históricos para el dembow. Su sencillo “Che Che” ya acumula más de 85 millones de streams en plataformas digitales, más de 257 millones de vistas en YouTube y más de 1.7 millones de creaciones en TikTok. Su ritmo contagioso y su icónico estilo “a lo Chimbala” han puesto a millones de personas en todo el mundo a bailar. Ahora, de la mano de Fortnite, la fiebre promete extenderse todavía más.

Víctor Fraile lanza sus "Sesiones Santa Rosa"

Víctor Fraile, guitarrista y pianista de Whisky Caravan, acaba de publicar en plataformas digitales un E.P. de cinco canciones en un formato íntimo únicamente a piano y voz de canciones que han sido especiales en la vida del músico.

"Sesiones Santa Rosa" ha sido grabado en los estudios Santa Rosa por Santi Fernández, David Pérez Huertas al piano y Víctor Fraile a la voz principal.

El listado de temas es el siguiente: Viento de cara (Supersubmarina), Aguardiente (Neus Ferri), En brazos de la fiebre (Héroes del Silencio), Si no es verdad (21 Japonesas) y Llévame hasta el mar (Manolo Tena).

l0rna convierte a “BLANCANIEVES” en un statement de poder

“BLANCANIEVES”, producido por Kabasaki, es el tema combina la crudeza y el descaro de su universo trap con una re-interpretación atrevida y oscura de un clásico de fantasía. Aquí no hay princesas ingenuas: hay una protagonista que muerde la manzana envenenada con ironía, poder y mucha calle.

El videoclip refuerza esa visión transgresora. Rodado en una casa inspirada en el cuento de Blancanieves, L0rna aparece acompañada de sus propios “siete enanitos”, en una puesta en escena que mezcla estética pop, provocación y rebeldía. El resultado es un relato visual tan impactante como el propio track, que convierte lo infantil en un terreno adulto, ácido y contemporáneo.

“BLANCANIEVES” es un statement en toda regla: un himno de independencia, poder y autenticidad femenina, con barras afiladas que exponen la personalidad arrolladora de L0rna. Un lanzamiento destinado a ser uno de los más comentados de la temporada.