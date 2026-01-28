Thomas Enhco estrena en España Mozart Paradox

miércoles 28 de enero de 2026 , 08:45h

El pianista francés presenta Mozart Paradox en un recital que tendrá lugar el 10 de febrero de 2026 en los Teatros del Canal de Madrid.

Mozart Paradox, que ya se publicó en formato disco en 2025, plasma la visión musical de Enhco en torno a la obra atemporal de Mozart de un modo muy singular, ya que cada interpretación es única y diferente. El artista fusiona en cada recital el jazz con la música del gran compositor austríaco a través de la improvisación más pura y libre, en lo que supone una sugerente reinterpretación del universo mozartiano.

En el recital que se podrá escuchar en Teatros del Canal, Thomas Enhco interpretará piezas elaboradas a partir de obras de Mozart como la obertura de Don Giovanni o la “Lacrimosa” del Requiem en re menor, además de movimientos concretos de composiciones como la serenata Eine Kleine Nachtmusik, la Gran Misa en do menor, la Sonata para piano número 11 o el Concierto para clarinete K.622, entre otros.

Después de sumergirse en los mundos de Bach, Schumann y Brahms, Thomas Enhco profundiza ahora en la obra del legendario compositor austríaco con Mozart Paradox, un proyecto que ya presentó con éxito en los Théâtre des Champs-Élysées de París y con el que continúa construyendo puentes entre el jazz y la música clásica.

Sobre Mozart Paradox

El título en sí mismo ilumina e intriga: Mozart Paradox explora el intersticio donde la creación contemporánea y la atemporalidad de Mozart se conectan y dialogan. Thomas Enhco, un pianista brillante que no se ve limitado por las fronteras estilísticas, disfruta habitando esos mundos donde la improvisación se enfrenta a la partitura escrita y donde el jazz impregna la disciplina clásica sin contradecirla nunca.

Mozart Paradox invita a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué queda de Mozart una vez que la forma ha sido remodelada, una vez que el discurso ha superado los límites de las narrativas barrocas y clásicas? La respuesta se encuentra en este delicado equilibrio entre la fidelidad y la reinterpretación, entre la memoria y la renovación. Una experiencia en la que el pasado y el presente convergen en un mismo instante.

Thomas Enhco y su relación con Mozart

“Mozart me acompaña desde mi infancia. Escuchaba a mi madre cantar sus arias de ópera y a mi abuelo dirigir sus sinfonías y su Réquiem. Con el violín (mi primer instrumento) trabajé sus sonatas, conciertos y dúos; con el piano, fantasías, música de cámara y conciertos, algunos de los cuales he tenido la oportunidad de tocar en concierto en los últimos años. Sin embargo, como músico de jazz, nunca había recurrido a la obra de Mozart para improvisar, como he podido hacer con Bach, Brahms o Schumann. La oportunidad se me presentó en 2022, cuando interpreté el papel de Mozart en el espectáculo «Mozart, une journée particulière» (Mozart, un día especial), dirigido por David Lescot y dirigido por Laurence Equilbey. Después de sumergirme en el universo de Mozart y vivir durante un tiempo en su piel, sentí el deseo de navegar con la mayor libertad posible por los temas del gran Wolfgang, recurriendo a toda la diversidad de su obra inmensa e inmortal.”