IWC Schaffhausen celebra el Año Nuevo Lunar con el Portugieser Automatic 42 Year of the Horse

martes 13 de enero de 2026 , 09:00h

Para dar la bienvenida al Año del Caballo —el próximo signo del zodíaco chino—, IWC Schaffhausen reafirma su tradición de lanzar ediciones especiales conmemorativas del Año Nuevo Lunar. La firma suiza presenta el Portugieser Automatic 42 Year of the Horse, una exclusiva edición limitada a 500 piezas, que destaca por su caja de acero inoxidable y una sofisticada esfera color burdeos.

En la cultura china, el caballo simboliza la energía, la vitalidad y el impulso hacia el éxito, además de ser portador de buena fortuna. Este espíritu dinámico se refleja en cada detalle del reloj, empezando por su movimiento: el calibre 52011 de manufactura IWC, equipado con un rotor chapado en oro con la silueta de un caballo al galope, visible a través del fondo de caja de cristal de zafiro.

El Año del Caballo comenzará oficialmente el 17 de febrero de 2026 y se asocia tradicionalmente con el progreso, la aparición de nuevas oportunidades y el valor para avanzar con determinación. Se dice que quienes nacen bajo este signo son personas independientes, trabajadoras y apasionadas por la aventura, cualidades que inspiran esta nueva creación de la colección Portugieser.

UN DISEÑO ELEGANTE CON GUIÑOS AL AÑO NUEVO LUNAR

El Portugieser Automatic 42 Year of the Horse (Ref. IW501709) presenta una caja de 42 milímetros de diámetro con un perfil más estilizado, reforzado por los cristales de zafiro tipo caja en la parte frontal y posterior, que aportan ligereza visual y refinamiento.

La esfera burdeos, inspirada en los tonos rojos auspiciosos característicos de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, mantiene el diseño equilibrado y atemporal propio del Portugieser. La disposición clásica incluye el pequeño segundero a las 9 horas y el indicador de reserva de marcha a las 3 horas, un guiño al primer Portugieser Automatic lanzado en el año 2000. Las agujas doradas, los números romanos y los apliques realzan la profundidad cromática de la esfera, mientras que la ventana de fecha, situada discretamente a las 6 horas, completa el conjunto con sobriedad.

MOVIMIENTO DE MANUFACTURA CON ROTOR EN FORMA DE CABALLO

En su interior late el calibre 52011, equipado con el sistema de cuerda automática Pellaton, cuyos componentes de cerámica garantizan una elevada resistencia al desgaste. Gracias al movimiento bidireccional del rotor, el reloj ofrece una impresionante reserva de marcha de 168 horas (7 días), almacenada en dos barriletes.

Como detalle distintivo, el rotor chapado en oro adopta la forma de un caballo al galope, un homenaje directo al Año Nuevo Lunar y a los valores de fuerza, libertad y dinamismo que representa este animal.

El reloj se entrega con dos correas intercambiables de piel de cocodrilo, una en color negro y otra en burdeos, que aportan versatilidad y elegancia. Ambas pueden ajustarse mediante un cierre desplegable de acero inoxidable incluido con la pieza.