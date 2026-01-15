publicidad
Be Casa apuesta por el alojamiento flexible para arrancar el año
Be Casa apuesta por el alojamiento flexible para arrancar el año

jueves 15 de enero de 2026, 09:00h

Empieza el año y las redes se llenan de propósitos: hacer deporte, conocer gente nueva, ordenar la vida, salir de la rutina. Pero realmente, ¿cuántos llegan a cumplirse? Para Be Casa transformar la vida comienza por una nueva manera de gestionar el tiempo: más flexible, más humana y con menos límites para hacer lo que realmente merece la pena. El lugar en el que vivimos resulta determinante a la hora de cambiar los hábitos y, por ello, Be Casa propone una solución en forma de alojamiento, un guiño al clásico refrán, convertido a experiencia real: “Año nuevo, casa nueva”, una oportunidad para empezar de cero en un lugar que realmente se adapta a ti y a tus necesidades.

Este 2026 Be Casa se convierte en el mejor aliado para ayudarte a cumplir todos esos propósitos: ¿Quieres empezar a hacer deporte de verdad? No hay nada mejor para evitar las excusas que tener el gimnasio a solos unos pasos de tu casa, o pistas de pádel para organizar partidos con tus amigos sin salir del edificio. ¿Buscas ampliar tu círculo social? Las zonas comunes, como los jardines, las zonas de barbacoa o el club social están diseñadas para ello, junto con la gran variedad de actividades que se promueven. ¿Teletrabajas y quieres salir de la rutina, de casa y del pijama? Sus zonas de coworking facilitan el trabajo y las reuniones. ¿Llevas tiempo soñando con tener un perro, pero tu casero no te lo permite? Be Casa es pet-friendly y las mascotas son más que bienvenidas.

Be Casa, el modelo de alojamiento flexible ideado y gestionado por Greystar, está cambiando la manera de vivir. Actualmente cuenta con cuatro comunidades en Madrid (Valdebebas, San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vaciamadrid y Alcobendas), y una en el País Vasco, en Barakaldo. Todas cuentan con diferentes opciones de alojamiento que se adaptan a todas las necesidades, desde estudios y apartamentos de 1 y 2 habitaciones hasta opciones mucho más amplias con 4 habitaciones en el caso de Be Casa Alcobendas. Todos amueblados, totalmente equipados y listos para entrar a vivir desde el primer día. Además, puedes estar el tiempo que quieras, desde una noche hasta meses, sin compromisos ni complicaciones, y con todo incluido (wifi, luz, agua, recepción 24/7, servicio periódico de limpieza...).

Mudarte a Be Casa no es solo estrenar un hogar, es estrenar vida. Ya son muchos los que han decidido independizarse, dejar atrás contratos rígidos u horas de transporte y han elegido un lugar que se adapta a sus necesidades reales, con una comunidad diversa y siempre en crecimiento.

La invitación está servida: este año no solo cambies de hábitos, cambia también de escenario: “Año nuevo, casa nueva” es la motivación y el empujón que necesitas para vivir en un lugar que te hace sentir en casa desde el primer momento.

