Camuraquette, la travesía con raquetas de nieve, llega a su novena edición

El domingo 8 de febrero, los amantes de las raquetas de nieve tienen una cita ineludible en la estación de esquí de Camurac, en el departamento del Aude, para admirar las cumbres pirenaicas desde el Plateau de Sault. El mítico evento de la Camuraquette permite recorrer con raquetas de nieve la belleza del país cátaro, desde la Serre de Montcamp (1.773 m), los bosques del valle de Embournac, las Crêtes du Pays d’Aillou, Coume Belle y el Pla de l’Homme.

Recrear el estilo de vida nómada y descubrir la belleza preservada del País Cátaro con raquetas de nieve es el objetivo de la Camuraquette, que se celebra desde hace nueve años en el idílico paisaje de Camurac, la única estación de esquí del Aude. La travesía en raquetas de nieve más popular de Europa, abierta a participantes mayores de seis años, contará una vez más con cuatro recorridos de alta montaña de entre tres y ocho kilómetros. Además, con motivo del evento, se podrán alquilar raquetas de nieve a un precio reducido y disfrutar de una comida de montaña que se servirá en el restaurante de la estación tras la caminata.

Por noveno año consecutivo, la estación de esquí cátara revivirá una emocionante jornada de raquetas de nieve para descubrir la belleza de esta parte del Pirineo francés en familia o con amigos. El mítico evento del Pirineo francés sigue ofreciendo cuatro modalidades de caminatas: Deportiva, Media, Familiar y Libre. Las inscripciones están disponibles en la página web de la estación (www.station-camurac.com) o pueden formalizarse en la Oficina de Turismo de los Pirineos Audoises, en Quillan. Atención: las inscripciones se cierran la noche del jueves 5 de febrero.

Cuatro itinerarios para mayores de seis años

La Camuraquette dará el pistoletazo de salida a las 8.45 horas del domingo con el inicio del recorrido Deportivo. Se trata del itinerario señalizado más exigente, de 8 km de distancia y 500 metros de desnivel, con plazas limitadas y reservado a mayores de 15 años. Serán cuatro horas de marcha por las crestas de Camurac y Coume Belle, con llegada prevista hacia las 13.00 horas.

Para quienes buscan disfrutar de las raquetas de nieve en un recorrido de nivel medio, la Media y la Libre son las opciones más recomendadas, con 5 km de distancia y 300 metros de desnivel. La Media, con plazas limitadas, es una caminata guiada de dos horas y media de duración que recorre el valle de Embournac y la sierra de Montcamp. La salida está prevista a las 9.15 horas y el regreso hacia las 12.15 horas.

Para pasear y admirar las vistas, el itinerario Familiar es el circuito ideal. Un recorrido fácil, reservado a mayores de seis años y con plazas limitadas, que arrancará a las 9.45 horas y finalizará a las 11.45 horas tras recorrer un trayecto de 3 km, con apenas oscilaciones (100 metros de desnivel).

Entre las 8.45 y las 9.30 horas comenzará el itinerario Libre, reservado a mayores de 10 años. Serán dos horas de marcha por un recorrido de 3 km y 200 metros de desnivel positivo, para disfrutar de una ruta señalizada por Coste Rouge o el Pla de l’Homme.

Camurac, la estación de nieve del Aude

La única estación de esquí de la región francesa del Aude, Camurac, es una estación familiar a escala humana. Se sitúa en una zona rural de media montaña (entre 1.500 y 1.810 m), en el Col du Teil (1.627 m sobre el nivel del mar), entre los municipios de Camurac y Montaillou, y cuenta con 12 km y 11 pistas de esquí alpino, cuatro remontes, dos pistas dedicadas al esquí de fondo y a las raquetas de nieve, un espacio reservado para principiantes, una zona de snowboard y una pista de trineo gratuita.