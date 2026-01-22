jueves 22 de enero de 2026 , 09:00h

Quintana Roo presenta en Madrid su nueva campaña turística:

“La capital mundial de las vacaciones no es solo un eslogan”, señaló la gobernadora Mara Lezama Espinosa, “es una realidad construida a partir de nuestra diversidad natural, cultural y humana, y del esfuerzo conjunto de quienes hacen posible que millones de visitantes vivan experiencias únicas en el Caribe Mexicano”.

Porque por una tarde, los Cines Ideal de Madrid se convirtieron en una ventana abierta al Caribe.

En un ambiente vibrante y cargado de expectación, Quintana Roo presentó oficialmente su nueva Campaña de Promoción Turística, una ambiciosa estrategia con la que el destino refuerza su posicionamiento internacional bajo el lema: “Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones”.

El acto reunió a representantes institucionales, profesionales del sector turístico, medios de comunicación y creadores de contenido, que pudieron conocer de primera mano las novedades, la visión estratégica y la magia que el Caribe Mexicano tiene preparada para este año. Un encuentro diseñado no solo para informar, sino para emocionar y trasladar al público la esencia de un destino que va mucho más allá del sol y la playa.

La delegación oficial de Quintana Roo estuvo encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien lideró la presentación y subrayó la importancia del turismo como motor de desarrollo económico, social y cultural del estado. Durante su intervención, Lezama destacó que esta nueva campaña nace con un enfoque renovado, inclusivo y sostenible, alineado con un modelo turístico que busca generar prosperidad compartida y bienestar para las comunidades locales.

Una estrategia que apuesta por la emoción y la diversidad

La jornada sirvió para desgranar los ejes clave de la nueva estrategia de promoción, que pone el acento en la pluralidad de experiencias que ofrece Quintana Roo: desde sus icónicas playas de arena blanca y aguas turquesa, hasta su riqueza cultural maya, su gastronomía, su oferta de naturaleza, aventura, bienestar y turismo urbano.

La campaña busca mostrar un Caribe Mexicano más amplio, auténtico y diverso, capaz de sorprender tanto al viajero que lo visita por primera vez como a quien regresa en busca de nuevas vivencias. En este sentido, se destacaron destinos consolidados como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel o Tulum, junto a otros enclaves emergentes que invitan a descubrir un Quintana Roo menos conocido, pero igualmente fascinante.

El público asistente pudo disfrutar de la proyección de las piezas audiovisuales de la campaña, concebidas para transmitir sensaciones y despertar el deseo de viajar. Imágenes envolventes, música evocadora y un cuidado relato visual fueron los protagonistas de un lanzamiento que apostó claramente por el lenguaje emocional como herramienta de conexión con el viajero.

Madrid, punto estratégico para el Caribe Mexicano

La elección de Madrid como escenario de esta presentación no fue casual. España y, en particular, el mercado europeo, ocupan un lugar prioritario dentro de la estrategia turística de Quintana Roo. La capital española se consolida así como un enclave clave para reforzar la relación con turoperadores, aerolíneas, agencias de viaje y prescriptores, en un contexto de creciente interés por destinos que combinan descanso, cultura y experiencias de calidad.

Durante el evento también se puso en valor la conectividad aérea entre Europa y el Caribe Mexicano, así como el compromiso del destino con la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como pilares de su desarrollo turístico futuro.

Un cierre marcado por el optimismo

La presentación concluyó en un clima de optimismo y entusiasmo, reflejo de un destino que afronta el año con grandes expectativas y una propuesta sólida. La campaña “Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones” se perfila como una poderosa carta de presentación que refuerza la identidad de Quintana Roo en el panorama turístico internacional.

Con esta acción, el Caribe Mexicano no solo invita a viajar, sino a sentir, descubrir y conectar con un lugar que se reinventa constantemente sin perder su esencia. Una jornada en Madrid que dejó claro que Quintana Roo no solo promete vacaciones, sino experiencias memorables que perduran mucho después del regreso.