Islas Caimán aterriza por primera vez en FITUR para conquistar al viajero europeo

jueves 15 de enero de 2026 , 09:15h

Islas Caimán participarán por primera vez en FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, con el objetivo de reforzar y estrechar relaciones con los principales actores de la industria turística, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más exclusivos y completos del Caribe.

La presencia del destino en FITUR marca un paso estratégico dentro de su política de expansión y fortalecimiento en los mercados internacionales, apostando por un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la excelencia en la experiencia del viajero. Islas Caimán estarán ubicadas en el stand 3D15 – Pabellón P03.

La delegación oficial estará encabezada por Rosa Harris, directora del Departamento de Turismo de las Islas Caimán (CIDOT), junto a Gary Hendricks, subdirector de Marketing y Promoción Internacional, y Tristaca Ebanks, responsable de Promoción Nacional y Eventos, quienes mantendrán reuniones con turoperadores, agencias, aerolíneas, medios especializados y otros socios estratégicos del sector.

Un destino caribeño sofisticado, diverso y auténtico

Ubicadas en el corazón del Caribe occidental, las Islas Caimán —formadas por Grand Cayman, Cayman Brac y Little Cayman— combinan playas de arena blanca, aguas cristalinas y una de las mayores biodiversidades marinas del Caribe, con una infraestructura turística de primer nivel.

Reconocidas internacionalmente por su buceo y snorkel de clase mundial, su gastronomía de alto nivel, su seguridad, estabilidad y hospitalidad, Islas Caimán ofrecen una propuesta que va mucho más allá del sol y playa: un destino ideal tanto para el turismo premium, como para viajes de incentivos, escapadas de lujo, turismo de naturaleza y experiencias culturales.

La identidad de Islas Caimán se apoya en una combinación única de herencia británica y raíces caribeñas, reflejada en su arquitectura, su gastronomía, su música y sus tradiciones, que convierten cada visita en una experiencia auténtica y sofisticada.

Ubicadas a 480 millas al sur de Miami, en la tranquilidad del Caribe Occidental, este trío de pequeñas islas es un destino de primera clase para viajeros exigentes, buceadores, parejas en luna de miel y familias. Reconocidas mundialmente por sus playas paradisíacas y como un destino turístico sofisticado, diverso e inolvidable, las Islas Caimán ofrecen espectaculares oportunidades recreativas junto con un servicio cálido e impecable. El idioma más hablado es el inglés, y su comunidad promueve un espíritu “caimanés” que expresa la esencia de los habitantes de estas islas.