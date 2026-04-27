El nuevo vehículo OMODA 4 se presenta en el Salón del Automóvil de Pekín

lunes 27 de abril de 2026 , 08:15h

Durante la jornada de prensa de Auto China 2026 que se celebra en Pekín entre el 24 de abril y el 3 de mayo, ha tenido lugar el lanzamiento oficial del OMODA 4, un nuevo vehículo del segmento C que la marca comercializará durante los próximos meses.

Adoptando el lenguaje de diseño ‘cyber-mecha’, cuenta con una estética muy moderna, tecnológica e inspirada en el mundo digital, la marca da un paso más allá en su estrategia con la intención de atraer la atención del público más joven.

El OMODA 4 se caracteriza por sus líneas afiladas, trazos angulares y detalles mecánicos que transmiten una poderosa sensación de dinamismo. Su firma lumínica inspirada en la energía del rayo es uno de los elementos más reconocibles del vehículo y en un símbolo de unión entre lo virtual y lo real. Además, esta estética futurista se combina con la practicidad de uso del día a día. Con una longitud de 4,42 metros y una altura de 1,57 metros, el OMODA 4 permitirá a la marca continuar con su ofensiva de producto en el segmento C SUV.

El interior del OMODA 4 ha sido diseñado para proporcionar una experiencia inmersiva, con materiales de alta calidad, iluminación ambiental y una interfaz digital envolvente. El objetivo es ofrecer una experiencia de conducción que recuerde al mundo de los videojuegos, reforzando su conexión con una generación que vive la tecnología como una extensión natural de su estilo de vida.

En cuanto a las motorizaciones, la marca ha confirmado que equipará la tecnología híbrida SHS (Super Hybrid System) ofreciendo hasta 165 kW (224 CV) y un par máximo de 295 Nm de par – cifras pendientes de homologación -. El motor 1.5T DHE turbo y de cuatro cilindros asociado a una batería de litio-ferrofosfato de 1,83 kWh asegurará una experiencia de conducción muy agradable consiguiendo unos consumos muy reducidos. Además, el OMODA 4 también se ofrecerá en versión 100% eléctrica que contará con una potencia de 155 kW (211 CV) y una autonomía combinada superior a los 400 kilómetros gracias a una batería de 61,1 kWh de capacidad.