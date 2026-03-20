Valle Inclán en Madrid. Exposición y conferencias

viernes 20 de marzo de 2026 , 09:00h

Con motivo de la exposición VALLE INCLÁN en Madrid, que se presentará del 20 de marzo al 21 de junio en la sala de exposiciones de la BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID (C/ Ramírez Del Prado, 3), se llevará a cabo un ciclo de conferencias.

La primera, el martes 31 de marzo a las 18.30, estará a cargo de Joaquín de Valle-Inclán Alsina, nieto de Ramón del Valle Inclán y Comisario de la exposición.

Joaquín del Valle-Inclán Alsina es escritor e investigador. Ha publicado libros de ficción en lengua gallega y estudiado la obra de Ramón del Valle-Inclán en diversas ediciones críticas y otros aspectos de su obra como Entrevistas, cartas y conferencias (1994), Valle-Inclán y la imprenta (2006), Valle-Inclán inédito (Espasa, 2008) y la biografía Ramón del Valle-Inclán, genial, antiguo y moderno (Espasa 2015).

Ha sido editor de los famosos textos Corte de Amor, Varia, La cabeza del dragón, en la colección Austral y de Femeninas en editorial Cátedra.

Actualmente preside el Foro Galicia e Valle Inclán, un proyecto de investigación y conocimiento sobre la biografía, genialidad y obra literaria del escritor más internacional de Galicia: Ramón María del Valle-Inclán.

Desde Foro Galicia e Valle Inclán realizan publicaciones periódicas con estas investigaciones.

SOBRE LA EXPOSICIÓN

Dramaturgo, poeta y novelista, Ramón María del Valle-Inclán es, sin duda, uno de los escritores más importantes de la literatura española del siglo XX. Integrante, junto a otros como Azorín, Baroja o Unamuno de la llamada ‘Generación del 98’ y creador de un concepto literario tan innovador como es el ‘Esperpento’.

Dentro de su imaginario y su trayectoria, esta muestra, comisariada por Joaquín del Valle-Inclán Alsina, se centra en las épocas en las que eligió a Madrid como residencia, y que datan de 1891 a 1892, de 1895 a 1912 y, finalmente, de 1925 a 1935, y propone al visitante sumergirse, no sólo en la trayectoria literaria del autor, sino en las actividades y relaciones que emprendió en estos períodos de su vida.

Asimismo, la exposición recoge otras facetas de Valle-Inclán, como es su papel como editor o diseñador, la importancia que para él tuvieron las giras por diversos países americanos que emprendió a lo largo de su vida, y que tienen su reflejo en la muestra, y las amistades que cultivó en ambas orillas del océano. Sin olvidar, por supuesto, las tertulias literarias que eran tan características, y vitales, en el Madrid de esa época, ciudad, por cierto, que llega a ser un personaje más en la obra de Valle-Inclán.

Cartas, manuscritos, primeras ediciones, publicaciones periódicas, dibujos, fotografías y objetos de diversa índole conforman esta muestra que cuenta tanto con piezas del fondo de la Biblioteca Regional de Madrid, como de otras instituciones, entre ellas, la Biblioteca Nacional de España, la Hemeroteca Municipal de Madrid o el Museo de Valle-Inclán, y de la colección personal de la familia Valle-Inclán.