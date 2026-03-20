Jugar con fuego, en un campo de fútbol, llega al Teatro de la Zarzuela dirigida por Marina Bollaín

viernes 20 de marzo de 2026 , 09:15h

14 representaciones entre el 25 de marzo y el 12 de abril…

• En la nueva producción del Teatro de la Zarzuela, Marina Bollaín firma una versión en la que la trama se traslada a un estadio de fútbol como escenario de la lucha de poder y la desigualdad de clases

• Comparten dirección musical Álvaro Albiach y Lara Diloy, quien tomará la batuta en tres de las 14 funciones programadas. En el foso, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del Teatro de la Zarzuela

• En escena, dos repartos de primer orden integrados por Ruth Iniesta, Berna Perles, Alejandro del Cerro, Antonio Gandía, José Antonio López, Luis Cansino, David Lagares, Javier Castañeda, Manuel de Diego, Emmanuel Faraldo y Javier Povedano. Como es habitual, estarán acompañados por el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

• La función del 11 de abril será accesible, con touch tour y autodescripción. Durante la actividad, dirigida a personas con discapacidad visual, los asistentes pueden conocer los principales elementos de la escenografía, el vestuario y la utilería de la obra.

‘Jugar con un fuego’ es un título emblemático dentro de la lírica española por varias razones.

La primera por su duración, del todo inusual para su época, lo que hace que esté considerado como el primer título de lo que poco después se conoció como la zarzuela grande.

Lo segundo, por el éxito que cosechó desde las primeras funciones, convirtiéndose en la obra más representada en España durante la década que siguió a su estreno en 1851.

Y una tercera: Jugar con fuego convirtió a Barbieri en uno de los compositores más aclamados de la lírica, fama que consolidó con títulos posteriores como El barberillo de Lavapiés o Pan y toros, entre otros.

Tan significativo título vuelve al Teatro de la Zarzuela 26 años después de su última representación en el coliseo madrileño, con un total de 14 funciones. Y lo hace con dos repartos de primer orden: en los que Ruth Iniesta y Berna Perles darán vida a la duquesa de Medina y Alejandro del Cerro y Antonio Gandía a su enamorado Félix. Subirán también a las tablas del coliseo de la Plazuela de Teresa Berganza José Antonio López y Luis Cansino en el papel del marqués de Caravaca; David Lagares y Javier Castañeda, como el duque; Manuel de Diego y Emmanuel Faraldo en el papel de Antonio y Javier Povedano haciendo las veces de un loco.

Blanca Añón firma la escenografía, apoyada por los vídeos de Félix Bollaín y el espacio sonoro creado por Lucas Laverty y la iluminaciónde Marc Gonzalo. Un montaje cuidado al detalle que tendrá cono guinda el sorprendente vestuario diseñado por Teresa Mora.

De la verbena de San Juan al campo de fútbol

En la versión que estrena el Teatro de la Zarzuela, la trama, llena de mentiras y medias verdades, se traslada de la verbena de San Juan a un campo de fútbol.

“Hoy, como entonces, el dinero marca las diferencias sociales y crea espacios donde se encuentra el poder mediático, político y económico”, explica Marina Bollaín. Lo que antes ocurría en la corte de Versalles o en el Palacio del Buen Retiro, hoy sucede en los palcos y las cafeterías de los grandes estadios que es donde “se corta el bacalao”. “Los estadios de fútbol de los grandes equipos son espacios que reúnen en sus palcos de honor a la élite económica, política y mediática; mientras que en sus gradas encontramos todo tipo de trabajadores y aficionados que celebran la fiesta más popular y multitudinaria que pueda haber”, apunta la directora de escena.

Cambia el escenario, se actualiza la historia, pero se mantiene intacta la música y el mensaje. Como en el libreto original de Ventura de la Vega, la versión de Marina Bollaín narra la historia de una mujer que juega con fuego al arriesgarse a romper con todo lo establecido persiguiendo su firme propósito de buscar el amor fuera de la clase social a la que pertenece.

La protagonista es Leonor, duquesa de Medina, una mujer cansada de la superficialidad de su clase, que se enamora de Félix, un plebeyo. Dispuesta a vivir su amor, pero no a enfrentarse a las normas establecidas, se hace pasar por alguien que no es de su clase creando así una trama plagada de confusiones y malentendidos, de medias verdades y completas mentiras, en la que un amor joven tratará de salir indemne de la estricta jerarquía y las férreas normas establecidas.

Una partitura magistral

En esta nueva producción del Teatro de la Zarzuela habrá dos directores musicales: Álvaro Albiach y Lara Diloy. Esta última tomará la batuta para dirigir a la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Titular del Teatro de la Zarzuela, en tres funciones (4, 5 y 8 de abril).

“Estamos ante una de las obras clave del desarrollo posterior del género en manos de un Barbieri en estado de gracia”, afirma Álvaro Albiach. No le falta razón. En Jugar con fuego, el gran compositor del S.XIX ha creado una joya lírica que destila belleza, verdad y humor. El director argumenta al respecto que “la inspirada música de esta magnífica zarzuela grande bebe en la tradición de la ópera italiana, tan presente en la vida musical española de mediados del XIX”. Un excelente ejemplo de ello “es el magnífico concertante que cierra el acto segundo, aunque no es la única referencia, ya que la zarzuela hace constantes guiños a Rossini o a Donizetti’.

Sin embargo, Albiach recalca que “el talento de Barbieri también nos deja muestras de nuestra tradición musical más cercana; como el animado primer número que sirve de introducción o el disparatado coro de locos del acto tercero». En resumen, el maestro concluye que “estamos ante una de las obras clave del desarrollo posterior del género”. Y es que, afirma, la partitura alberga algunos de los números musicales más laureados del mismo, entre estos el ya citado hilarante coro de locos que cierra el tercer acto, en el que brilla una vez más el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela, dirigido por Antonio Fauró.

Humor, romance y crítica social hacen de Jugar con fuego una zarzuela ágil y luminosa. La pregunta es: ¿triunfará el amor o vencerán las jerarquías?

Recordamos fechas y horarios para que no os perdáis esta increíble producción:

25, 26, 27, 28, 29 y 31 de marzo

1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril

A LAS 19:30 h (domingos a las 18:00 h)