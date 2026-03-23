Lydia Bosch regresa al teatro 37 años después para ponerse en la piel de Fedra

lunes 23 de marzo de 2026 , 08:45h

“FEDRA EN LOS INFIERNOS”, SE ESTRENARÁ EL 12 DE AGOSTO EN EL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA

“FEDRA EN LOS INFIERNOS”, escrita y dirigida por JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO, es la obra con la que LYDIA BOSCH regresará a los escenarios.

Será el próximo 12 de agosto en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida, cuando la actriz se ponga en la piel de uno de los personajes femeninos más fascinantes de la historia: Fedra, mujer hecha de fuego y de culpa que, encendida por el peso de la Historia, pide una segunda oportunidad a Las Moiras para resarcir su nombre. Su alma atormentada en el Inframundo está ligada a su pasión incontrolada por su hijastro Hipólito. Tras llegar a un pacto con las Hermanas del Destino, regresa para reescribir su historia y poder así encontrar la paz que nunca obtuvo en su primera vida.

Para Lydia Bosch, “esta Fedra de José María del Castillo me permite conectar con la parte más profunda y disfrutona de mi esencia como actriz, y poder crear juntos una Fedra humana, vulnerable, poderosa, dubitativa, libre… con sus luces y sus sombras, sus miedos y represiones y acercar de esta manera al público, este gran personaje de la historia del teatro.”

Para su autor y director, “en esta reformulación del mito clásico abordamos desde una perspectiva contemporánea, y especialmente sensible y vulnerable, a este gran personaje al que otorgamos una segunda oportunidad para resarcirse. A través del universo más onírico que representarán Las Moiras, dueñas del destino, permitiremos que Fedra vuelva a la vida en una segunda oportunidad, conocedora de toda la experiencia de su primera vida. ¿Jugará en contra o a favor?”.

“FEDRA EN LOS INFIERNOS” estará protagonizada por LYDIA BOSCH (Fedra); JULIO PEÑA (Hipólito) y ALEJANDRO ALBARRACÍN (Teseo).

Cuenta además con las actuaciones de Marta Calvó, Antonio Albella. Eva Diago y Yaiza Marcos.

La escenografía es de Anna Tussel, la iluminación de Florencio Ortiz, el vestuario de Pier Paolo Álvaro/Roger Portal y el diseño de maquillaje y peluquería de Roberto Sigueiro. La coreografía es de Benjamín Leiva y la composición musical de Alejandro Cruz Benavídez.

El libreto y la dirección general son de José María del Castillo.

“FEDRA EN LOS INFIERNOS” es una coproducción del Festival de Teatro Clásico de Mérida, La Raíz Producciones y Coribante Producciones.

Su estreno absoluto se producirá el 12 de agosto en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, donde podrá verse hasta el 16 de agosto.

Fedra vuelve para ocupar el lugar que le corresponde en la Historia…culpable, siempre culpable, pero dueña y responsable de sus actos.