Geox lanza Fast In System, su nueva apuesta por el confort sin manos

Geox presenta su nueva campaña Spring-Summer 2026 centrada en Fast In System, una innovadora tecnología aplicada a distintas líneas de producto que redefine el concepto de comodidad diaria al permitir calzarse y descalzarse sin necesidad de usar las manos.

La campaña se articula en torno a una narrativa que transforma un beneficio funcional en una auténtica “solución inteligente” de carácter aspiracional. En lugar de centrarse únicamente en el producto, la historia pone el foco en un estilo de vida dinámico: protagonistas activos, inmersos en rutinas exigentes, que necesitan soluciones prácticas para un día a día en constante movimiento.

El film, construido a partir de una sucesión de viñetas, captura escenas cotidianas llenas de ritmo: personas que trabajan, se desplazan o disfrutan de su tiempo sin interrupciones. En este contexto, Geox se integra de forma natural, facilitando cada momento gracias a la inmediatez de su sistema Fast In.

La tecnología permite calzarse de forma rápida, sin agacharse ni utilizar las manos, gracias a una combinación de soluciones técnicas específicas. Entre ellas destaca el Heel Support, un elemento externo situado en la parte trasera que facilita la entrada del pie, junto a un acolchado interior suave y cordones elásticos que optimizan el ajuste.

A nivel visual, la dirección alterna primeros planos del calzado con escenas más abiertas de los protagonistas en acción, reforzando la idea de un producto siempre listo para acompañar el ritmo de vida actual. La voz en off, sutil y envolvente, añade una dimensión emocional que eleva la funcionalidad hacia conceptos como libertad, estilo y comodidad.

“Fast In System está demostrando ser una de las innovaciones más exitosas en la historia reciente de Geox. La respuesta del mercado ha sido inmediata y global, confirmando que cuando la innovación es simple, útil y centrada en las necesidades reales, los consumidores la reconocen y la valoran”, señala Francesco Di Giovanni, CEO de la compañía.

La campaña, desarrollada por la agencia Crafted y producida por Mercurio Cinematografica, se apoya en una estrategia audiovisual de amplio alcance. Incluye un spot principal de 30 segundos —con versiones de 20 y 10 segundos para televisión—, así como una activación digital basada en “Digital Pills”, piezas breves centradas en momentos concretos para su difusión en redes sociales. La propuesta se completa con una campaña gráfica presente en medios, exterior, canales digitales y puntos de venta de la marca.

“Con Fast In System partimos de la vida real: de la necesidad de no detenerse. La tecnología se convierte en un aliado natural, discreto, que trasciende lo funcional para convertirse en algo deseable”, explica Silvio Meazza, CEO de Crafted.

Con esta innovación, Geox refuerza su posicionamiento combinando tecnología y diseño al servicio de un consumidor que busca soluciones prácticas sin renunciar al estilo. Una propuesta pensada para acompañar una vida en constante movimiento, donde la comodidad, la versatilidad y la inmediatez marcan la diferencia.