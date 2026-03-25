El hotel BlueBay Banús reabre en Semana Santa con un 30 % de descuento para 2026

miércoles 25 de marzo de 2026 , 09:15h

Con la mirada puesta en una de las citas más importantes del calendario turístico y cultural español, BlueBay Banus, reabrió sus puertas para este 2026 el pasado 6 de marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada alta en la Costa del Sol y a las puertas de la esperada Semana Santa de Málaga. Una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, que cada año atrae a miles de visitantes por la espectacularidad de sus procesiones y su arraigada tradición cultural.

Para celebrar esta reapertura, el establecimiento perteneciente al Grupo Satli, presidido por Jamal Satli Iglesias, ha lanzado una atractiva promoción con un 30 % de descuento en estancias durante todo 2026, invitando a los viajeros a planificar con antelación su escapada y disfrutar de una experiencia única en uno de los destinos más demandados del país.

BlueBay Banús: un enclave privilegiado para vivir Málaga en su esencia

Gracias a su privilegiada ubicación en Puerto Banús, en pleno corazón de la Costa del Sol, el Hotel BlueBay Banús permite a sus huéspedes combinar la intensidad cultural de Málaga con la tranquilidad y exclusividad de Marbella. Su cercanía a la capital malagueña facilita el acceso a las principales procesiones, mientras ofrece un entorno relajado rodeado de jardines tropicales, piscinas al aire libre y una cuidada oferta gastronómica.

El complejo cuenta con 315 habitaciones diseñadas para el confort, además de espacios que evocan la arquitectura tradicional andaluza, convirtiéndose en un enclave ideal tanto para parejas como para familias que buscan una experiencia completa durante la Semana Santa.

Málaga, epicentro de tradición y emoción en Semana Santa

La Semana Santa de Málaga, que este año tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril, llenando la ciudad de música, incienso, tradición y procesiones. es uno de los eventos más representativos de Andalucía y de toda España. Cada año, miles de visitantes se congregan en Málaga para vivir de cerca esta fiesta en la que participan decenas de cofradías y miles de nazarenos.

Entre sus momentos más emblemáticos destaca la tradicional liberación de un preso por parte de la cofradía de “Jesús el Rico”, una tradición histórica que convierte el Miércoles Santo en una jornada especialmente emotiva; y las procesiones de cofradías emblemáticas como La Pollinica, El Cautivo, Mena, la Esperanza o el Sepulcro, cuyos tronos, de dimensiones únicas en España, avanzan entre miles de espectadores. Gracias a su cercanía a Marbella y a las excelentes conexiones con Málaga capital, el Hotel BlueBay Banús se consolida como un alojamiento ideal para quienes desean disfrutar de estas procesiones sin renunciar a la tranquilidad de un entorno exclusivo.

En palabras de Jamal Satli Iglesias, presidente de Grupo Satli: "La reapertura de BlueBay Banús en una fecha tan estratégica refuerza nuestro compromiso con el turismo de calidad en la Costa del Sol. La Semana Santa de Málaga es una experiencia única a nivel internacional, y queremos ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de vivirla con todas las comodidades, incentivando además la planificación anticipada con propuestas atractivas como este descuento para 2026."

Con esta iniciativa, BlueBay Hotels no solo anticipa una temporada de alta demanda, sino que también refuerza su posicionamiento como referente en destinos vacacionales que combinan cultura, tradición y bienestar.