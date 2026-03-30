5.ª edición del Festival de Música y Danza Españolas en The Horton

lunes 30 de marzo de 2026 , 08:30h

El Festival de Música y Danza españolas celebra en abril su quinta edición en The Horton (Epsom), en colaboración con el colectivo clásico Alma Española y el Instituto Cervantes de Londres.

Este año el festival reúne a destacados bailarines, pianistas y violinistas en un programa que combina música, danza y actividades divulgativas. Del 1 al 3 de abril, el público podrá disfrutar de charlas temáticas, recitales de piano y violín, conciertos inspirados en Cádiz y Granada, así como un espectáculo familiar. Con opciones de asientos en primera fila para las actuaciones nocturnas, el festival ofrece una experiencia inmersiva que acerca al público la riqueza de la tradición musical y dancística española.

La programación se inaugura con una charla dedicada al 150 aniversario de Manuel de Falla, figura central en la música española del siglo XX. Esta conversación permitirá al público adentrarse en la vida, obra y legado del compositor gaditano, clave en la renovación estética de la música europea.

La misma jornada prosigue con el recital “Violin on Fire”, un espectáculo que destaca la fuerza expresiva, la pasión rítmica y los matices propios del repertorio español para violín, interpretado por músicos invitados de primer nivel.

El jueves 2 de abril, el festival propone una combinación de literatura, música y reflexión con la presentación del libro Breezes of Spain, seguida del recital “Piano on Silk”, donde el piano se convierte en un hilo conductor de melodías íntimas, evocadoras y llenas de color, características del imaginario musical español.

Esa misma noche tiene lugar el espectáculo “Cádiz”, uno de los grandes momentos del festival, que celebra el vínculo entre la música, la danza y la herencia cultural del sur de España. Con bailarines, pianistas y violinistas en escena, este espectáculo ofrece al público la posibilidad de disfrutar de la energía, el virtuosismo y la expresividad que caracterizan la tradición artística andaluza.

Este año, además, el festival ofrece la opción de asientos garantizados en primera fila para los conciertos nocturnos, permitiendo apreciar de cerca el detalle, el gesto y el ritmo de los artistas.

El viernes 3 de abril comienza con un concierto familiar inspirado en Ferdinand and the Little Bull, pensado para introducir al público más joven en la música y los cuentos vinculados a la cultura española, combinando narrativa, humor y participación. La programación concluye esa misma noche con el concierto “Granada”, un homenaje musical a una de las ciudades más influyentes en la historia artística española. Inspirado en su paisaje, su arquitectura y su tradición sonora, el espectáculo propone un viaje sensorial marcado por la emoción y la belleza.

El Spanish Festival of Music and Dance 2026 reafirma así su compromiso con la difusión de la cultura española, ofreciendo un espacio donde tradición e innovación dialogan a través del arte. Para The Horton, esta quinta edición supone una celebración especial que reúne a artistas excepcionales y a un público cada vez más diverso y entusiasta, convirtiendo durante tres días a Epsom en un punto de encuentro vibrante entre música, danza e historia.