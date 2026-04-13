Wizz Air amplía su red con cinco nuevas rutas entre Turín y España

lunes 13 de abril de 2026 , 09:30h

Wizz Air, aerolínea ultra low-cost, anuncia el lanzamiento de cinco nuevas rutas que conectarán Turín con importantes ciudades españolas, reforzando aún más su presencia en España y ampliando las oportunidades de viaje entre ambos mercados.

Las nuevas rutas conectarán Turín con Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga y Bilbao, ofreciendo varias frecuencias semanales y proporcionando a los pasajeros opciones más cómodas y asequibles tanto para viajes de ocio como para escapadas urbanas. Los billetes para todas las rutas ya están disponibles, con ventas iniciadas hoy, 9 de abril.

Los primeros vuelos comenzarán en septiembre y octubre de 2026, justo a tiempo para la temporada de otoño e invierno, impulsando así los flujos turísticos entre España e Italia.

Turín, situada a los pies de los Alpes en el norte de Italia, es una ciudad rica en historia, cultura y gastronomía. Conocida por su elegante arquitectura, sus grandes avenidas y su vibrante escena cultural, la ciudad ofrece a los visitantes iconos como la Mole Antonelliana, el Palacio Real y numerosos museos de primer nivel. Como cuna del cine italiano y referente de tradiciones culinarias como el chocolate y la cultura del aperitivo, Turín se posiciona cada vez más como un destino atractivo para los viajeros que buscan una experiencia italiana auténtica más allá de los destinos habituales.

“Estamos encantados de seguir ampliando nuestra red en España con estas cinco nuevas rutas desde Turín”, afirmó Vera Jardan, Corporate Communications Manager de Wizz Air. “Estas nuevas conexiones ofrecerán a los pasajeros más oportunidades para descubrir destinos apasionantes en España e Italia, al tiempo que refuerzan nuestro compromiso con la mejora de la conectividad y la oferta de viajes asequibles”.

Con estas nuevas incorporaciones, Wizz Air continúa fortaleciendo su red internacional desde España, apoyando el turismo y la conectividad entre el sur y el oeste de Europa.