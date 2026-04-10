Songs from a hat… Patti LuPone en España

viernes 10 de abril de 2026 , 08:15h

LA ACTRIZ Y CANTANTE OFRECERÁ 6 ÚNICOS CONCIERTOS DE SU ESPECTÁCULO “SONGS FROM A HAT”

RECIBIÓ SU PRIMER TONY CUANDO INTERPRETÓ A “EVITA” EN LA PRODUCCIÓN ORIGINAL DE BROADWAY.

A ESTE SE SUMAN DOS MÁS POR SUS ACTUACIONES COMO JOANNE EN “COMPANY” Y MADAME ROSE EN “GYPSY”

FUE LA PRIMERA ACTRIZ NORTEAMERICANA EN GANAR EN LONDRES EL OLIVIER AWARD POR SU INTERPRETACIÓN

COMO FANTINE EN LA PRODUCCIÓN ORIGINAL DE “LOS MISERABLES”. LE SEGUIRÍA OTRO POR SU PAPEL EN “COMPANY”.

HA TRABAJADO CON DAVID MAMET EN MUCHAS DE SUS OBRAS TEATRALES.

SE PRESENTARÁ EN MÁLAGA, BARCELONA, MADRID, TENERIFE, GRAN CANARIA Y BILBAO.

Hablar de Patti LuPone es referirnos al Broadway que todo el mundo tiene en su mente, el de los artistas que todo lo hacen bien, que nos dejan sin palabras cuando los vemos.

Patti LuPone encierra todo eso. Por algo es la estrella más reconocida de la capital mundial del espectáculo.

Llega por primera vez a España para presentarnos su espectáculo “Songs from a hat”, un formato en el que la LuPone prescinde de un programa preestablecido para confiar la selección del repertorio a la espontaneidad del momento e interpretar las piezas más emblemáticas de su carrera a partir de títulos extraídos, de forma aleatoria, de un sombrero.

Bajo esta premisa, la intérprete extrae los títulos de un sombrero de copa para ejecutarlos al instante, sin guion previo ni programa cerrado.

Acompañada al piano por su director musical, Joseph Thalken, LuPone recorre estándares de Broadway, piezas menos transitadas y clásicos del cancionero popular; un recorrido hilvanado por anécdotas y comentarios que refuerzan la complicidad con el espectador.

Patti LuPone: 3 Premios Tony, 2 Olivier, y 2 Drama Desk entre otros.

Interpretó a Fantine en la producción original de Los Miserables en Londres, a Evita en la producción original de Broadway y a Norma Desmond en el estreno mundial de Sunset Boulevard,

En Broadway participó en roles protagónicos en Gypsy, The Roommate, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Company, Anything Goes, Sweeny Tood, Noises Off, Master Class, The Cradle Will rock, Oliver!, Muerte accidental de un anarquista o The Robber Birdegroom, entre otros.

Ha disfrutado de una larga asociación con David Mamet, protagonizando en Broadway producciones de sus obras The Anarchist, The Old Neighborhood y The Water Engine.

Es autora de las memorias más vendidas del New York Time: “Patti LuPone: A Memoir”.

En 2026 llega por primera vez a España para ofrecer 6 únicos e irrepetibles conciertos:

MÁLAGA

10 de junio – Teatro del Soho Caixabank

BARCELONA

12 de junio – Teatre Tívoli

MADRID: 15 de junio – Teatro Alcalá

TENERIFE: 19 de junio – Espacio Laurel de Indias

GRAN CANARIA: 21 de junio – Auditorio Alfredo Kraus

BILBAO: 24 de junio – Teatro Arriaga