SOLO CSV, centro de arte y cultura contemporánea junto a la Plaza de España

lunes 13 de abril de 2026 , 09:00h

Nuevo punto de arte contemporáneo en Madrid ubicado en la Cuesta de San Vicente, entre Príncipe Pío y la Plaza de España.

Un amplio enclave cultural concebido para la creación, la colaboración artística y la exhibición de la Colección SOLO. Cuenta con espacios como Bowman Hal, una galería de arte con un programa anual de artistas nacionales e internacionales.

Inaugurado en el verano de 2025, este centro de arte y cultura contemporáneo albergará proyectos artísticos y creativos liderados por la iniciativa SOLO, con espacios expositivos para las obras de la Colección SOLO, colaboraciones, iniciativas de investigación artística e instalaciones in situ.

El centro abrirá al público en distintas fases. Así, desde junio de 2025 está disponible el espacio Bowman Hal, su galería de arte, que contará con una programación anual con artistas nacionales e internacionales. La galería también colaborará con instituciones y galerías de todo el mundo y albergará proyectos de arte experimental de nuevos medios, como Onkaos, iniciativas de moda como OVNNIE y BattyPurple, un proyecto que conecta a coleccionistas con el arte y los artistas.

SOLO CSV también incluye Movimiento 37, un proyecto que fomenta la conexión entre artistas y nuevos públicos acogiendo propuestas artísticas de galerías y colecciones de todo el mundo.

La iniciativa SOLO cuenta con otro espacio en Madrid, SOLO Independencia, situado en la Plaza de la Independencia, 5.