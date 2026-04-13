Último fin de semana de esquí con condiciones de nieve excepcionales en Ordino Arcalís

Ordino Arcalís llega a la recta final de la temporada con unas condiciones realmente excepcionales. Tras un invierno marcado por nevadas constantes y grandes acumulaciones, el dominio presenta los máximos espesores de toda la temporada, alcanzando casi los 4 metros de nieve en sus cotas más altas y con todas las pistas abiertas al 100%.

Estas condiciones han situado a Ordino Arcalís en una posición destacada a escala internacional, ocupando actualmente la segunda posición en el ranking mundial de estaciones con más nieve, según datos de la plataforma especializada skiresort.info. Un reconocimiento que refuerza la reputación de la estación como una de las más fiables y con la mejor calidad de nieve de los Pirineos, un auténtico paraíso para los amantes del freeride.

El dominio cerrará la temporada este domingo 12 de abril, siendo este el último día de apertura de la temporada 2025-2026, que ha dejado momentos tan especiales como la celebración de los primeros Campeonatos del Mundo de Freeride bajo el paraguas de la FIS. La estación ordinense es la última de los dominios andorranos en dar por finalizado el invierno, después de que Pal Arinsal y Grandvalira lo hicieran este pasado lunes.

Forfait de Temporada 2026-2027 y verano 2026

Con la mirada puesta ya en la próxima temporada, Grandvalira Resorts recuerda que el Nord Pass y el Andorra Pass, los pases de temporada que dan acceso ilimitado a las estaciones andorranas, ya están disponibles y pueden adquirirse en periodo de Early Booking, una promoción que permite obtenerlos con un ahorro significativo, y asegurarse así el esquí al mejor precio para el próximo invierno 2026-2027.

A partir del cierre, la estación iniciará los trabajos de preparación para el verano, que comenzará el 6 de junio con la apertura de los accesos al Mirador Solar de Tristaina. Ordino Arcalís volverá a ofrecer actividades de naturaleza, senderismo y experiencias de alta montaña en su espectacular entorno, que en 2020 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.