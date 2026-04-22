CentroCentro presenta la primera muestra monográfica institucional de Avelino Sala en Madrid

miércoles 22 de abril de 2026 , 08:30h

Ya se puede ver en CentroCentro, « La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan », la primera exposición monográfica institucional en la ciudad dedicada a Avelino Sala.

Comisariada por Semíramis González, la exposición es una coproducción con LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, donde viajará tras su presentación en CentroCentro (30 de octubre – 4 de abril 2027).

Referente español del arte como vehículo de resistencia, el trabajo de Sala propone una reflexión crítica sobre la realidad cultural y social contemporánea, abordando cuestiones como las migraciones, la dislocación del presente, la crisis medioambiental o las contradicciones del capitalismo.

A través de diez instalaciones —la mayoría concebidas específicamente para este proyecto—, «La tempestad» traza un mapa poético y político que revela el poder del arte como espacio de experimentación y creación de nuevos mundos.

Entre las obras, destacan series como la «Biblioteca de Babel» donde los libros se convierten en artefactos de memoria y lucha, materializando discursos y movimientos relegados por la historia oficial. La palabra también aparece mediante piezas de neón que introducen consignas en el espacio expositivo. Los Washings, esculturas de globos terráqueos intervenidos con color, aluden a los procesos de “lavado” del capitalismo global.

Estas propuestas evidencian las contradicciones de un sistema que tiende a convertir problemáticas urgentes —como la emergencia climática, la igualdad de género o los derechos sociales— en estrategias de consumo y representación. Conceptos como control, frontera o memoria atraviesan la muestra, configurando un archivo vivo de conflictos, tensiones y aspiraciones colectivas.

Con esta primera coproducción expositiva de su nueva etapa, CentroCentro apuesta por la colaboración institucional como vía fundamental para impulsar las trayectorias de artistas que trabajan en Madrid.

En el marco de la exposición, Avelino Sala participará en septiembre en el ciclo de talleres de artista organizado por CentroCentro, los días 18 y 19 de septiembre.

Avelino Sala (Gijón, 1972) es artista y editor de la revista Sublime. Vive y trabaja en Madrid de manera estable desde hace aproximadamente una década, tras residir en Barcelona, Brighton y Roma. Participa en el contexto global del arte contemporáneo, exhibiendo en bienales internacionales como Caracas, Cuenca o Estambul, entre otras. Su trabajo se ha mostrado a nivel internacional en espacios como Abrons Arts Center, Nueva York; Museo de Bellas Artes de Asturias; MAAC de Guayaquil; Centro Nacional de Arte Contemporáneo, NCCA, Moscú; Matadero, Madrid; entre muchos otros.

Ha recibido varias becas entre las que destacan Cajastur, Hangar, Bilbao Arte y el Premio Generaciones de CajaMadrid. En 2007 fue galardonado por la UNESCO y la New York Foundation for the Arts con el Artport International Video Award en Basilea (Suiza) y en 2010 con el VAD Prize, Girona Video Art Festival. En el 2022 gana el premio Museo Barjola. También fue becario de la Real Academia de España en Roma y en 2012 en el Centro de Arte Le Lait de Albi, en Francia. En 2024 fue el representante en el pabellón español en la Bienal de Malta. Acaba de presentar su obra en la bienal Europalia en el Centro de Arte contemporáneo S.M.A.K de Gante, Bélgica y actualmente en el Centro de arte MEIAC de Badajoz.

NOTA IMPORTANTE

Desde el 7 de mayo la exposición estará cerrada temporalmente con motivo de las obras de acondicionamiento que se están realizando en el Palacio de Cibeles. Se informará de la reapertura a través de los canales de información del centro, web y redes sociales.