Estreno absoluto de Humo, un homenaje flamenco de Rafaela Carrasco a las cigarreras

miércoles 15 de abril de 2026 , 08:30h

En palabras de Rafaela Carrasco:

“Humo está siendo un regalo porque es un trabajo de mujeres recordando a otras mujeres. Estamos homenajeando a un grupo de mujeres, un colectivo que tuvo mucha importancia en su momento, el colectivo de todas las mujeres cigarreras que llegaron a ser miles, trabajando en lugares que eran establecidos como trabajos de hombres. Estas mujeres resistieron, fueron muy valientes y se enfrentaron a un sistema que estaba hecho por y para hombres.”

La nueva creación de la coreógrafa y bailaora sevillana, Premio Nacional de Danza 2023, se inspira en el histórico gremio de las cigarreras, mujeres que marcaron nuestro imaginario colectivo y abrieron camino a nuevas libertades

“Partimos de esa idea de poner en valor a estas mujeres, por una parte, y encontrar esa riqueza de un mundo femenino en el que había muchísimas jerarquías, con lo cual la madurez, la frescura de la juventud se combinaba, y nosotras también podemos vivir en cada momento de nuestro trabajo en común. Y por otra parte desmitificar o sacar a esas mujeres de ese mito de la carne, porque cuando alguien dice cigarreras, automáticamente se coloca en ese estereotipo, porque ese personaje ha creado un tipo de mujer muy reconocible en todo el mundo, pero es un estereotipo que se ha creado desde el imaginario del hombre…” Asegura la bailaora sevillana.

Centro Danza Matadero presenta el estreno absoluto de Humo , nuevo espectáculo flamenco de la coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco, que podrá verse del 16 al 19 de abril en este espacio. Con dirección y coreografía de la artista sevillana y dramaturgia y letras de Álvaro Tato, Humo nos acerca, a través del cante y el baile, al día a día de las cigarreras en la fábrica de tabacos, para celebrar su lucha y su legado.

El estreno absoluto de esta nueva pieza forma parte de la programación especial de abril, el mes de la danza, en Centro Danza Matadero, cuyos actos culminarán el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, con Celebra26.

Humo propone un viaje al histórico gremio de las cigarreras del siglo XIX: mujeres humildes que pasaron a formar parte del imaginario popular de nuestro país, cigarreras anónimas del folclore y el flamenco, mujeres que sostuvieron a sus familias, lucharon por subsistir y dejaron huella en las generaciones venideras. Mujeres de rompe y rasga que forjaron un arquetipo popular inolvidable gracias a figuras como como la Carmen de Mérimée y Bizet o la Amparo de La tribuna, de Emilia Pardo Bazán.

El espectáculo evoca sus jornadas en el taller, las jerarquías internas —de la aprendiz a la capataz—, las fiestas, los ritos clandestinos y los trapicheos del estraperlo. Sus conflictos, alegrías y penas se expresan a través de un flamenco en femenino plural. Aquel mundo autónomo, festivo y riguroso, nacido en las fábricas de tabaco, fue germen de libertades civiles que llegarían décadas después. El baile y el cante acercan al público a cuestiones aún vigentes: sufragio, igualdad, conciliación, sororidad, lucha contra los abusos y emancipación económica y vital. Humo celebra sus huellas y heridas, reivindicando su contribución a la conquista de derechos para las mujeres.

Las voces femeninas adquieren especial protagonismo en el espacio sonoro y escénico. El desarrollo coreográfico realza tanto la fuerza del grupo —como ente colectivo y reivindicador— como la exaltación de la individualidad, donde la intérprete solista asume una presencia absoluta, lejos de cualquier fragilidad.

El espectáculo se completa con un taller creativo de secuencias rítmicas, impartido por Rafaela Carrasco, que tendrá lugar el 17 de abril a las 12h, destinado a bailaores y bailaoras de nivel alto que deseen profundizar en la construcción y desarrollo del lenguaje rítmico dentro del baile flamenco.

Humo es una coproducción de Rafaela Carrasco, Centro Danza Matadero y Théâtre de Nîmes con la colaboración del Ayuntamiento de Móstoles.

Ficha artística

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA: Rafaela Carrasco

dramaturgia y letras: Álvaro Tato

baile: Rafaela Carrasco, Cristina Soler, Magdalena Mannion, Carmen Coy, Nazaret Oliva, Alejandra Gudí, Cristina San Gregorio

DIRECCIÓN MUSICAL: Jesús Torres y Pablo Martín Jones

COMPOSICIÓN MUSICAL: Jesús Torres, Pablo Martín Jones, Isidora O'Ryan, Gema Caballero y Marta Estal

COLABORACIÓN COREOGRÁFICA: Adríán Gómez, Rubén Rojo

ambiente sonoro: Pablo Martín Jones

GUITARRA: Jesús Torres

CHELO: Isidora O'Ryan

voz flamenca: Gema Caballero

voz lírica: Marta Estal