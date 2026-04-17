GlobeSailor incorpora un código de buena conducta para un crucero más cómodo y seguro

GlobeSailor se adhiere a la Carta de Convivencia de la FIN (Federación Francesa de Industrias Náuticas) para mejorar la experiencia del cliente de chárter náutico, en la modalidad de alquiler de barco con tripulación, en todos los destinos donde opera la agencia.

GlobeSailor, agencia especializada en alquiler de barcos y cruceros a medida, ha anunciado su adhesión e integración en su gestión de la Carta de Convivencia para un crucero exitoso, impulsada por la Fédération des Industries Nautiques. Se trata de un código de buena conducta, entre tripulación y pasajeros, para conseguir la excelencia en cada experiencia náutica a bordo de un barco de alquiler con tripulación. En 2025, más del 40% de los clientes de la agencia optaron por navegar con patrón profesional.

Reglas claras para disfrutar plenamente del crucero

En plena antesala de la temporada de verano, GlobeSailor da un paso más en la profesionalización de sus servicios mejorando la experiencia a bordo de embarcaciones de alquiler, al incorporar un marco de compromisos recíprocos entre tripulación y pasajeros. El objetivo: elevar el confort y el bienestar durante el crucero, evitando fricciones entre tripulación y pasajeros. El nuevo código de conducta es de aplicación en todos los destinos donde opera GlobeSailor.

La Carta se apoya en principios de respeto mutuo, seguridad, comunicación y organización de la vida a bordo, alineando expectativas entre todas las partes implicadas.

¿Qué beneficios supone para los turistas náuticos que alquilan barcos con tripulación?

La incorporación de esta Carta aporta, entre otros, los siguientes beneficios:

Mayor tranquilidad desde el inicio: al establecer compromisos y límites claros, el cliente sabe qué esperar del servicio y cómo se organiza la vida a bordo.

Convivencia y trato profesional: se refuerzan pautas de conducta profesional y discreción por parte de la tripulación, así como el respeto a la intimidad del cliente y una comunicación positiva durante toda la estancia.

Mejor coordinación en ruta e itinerario: el/la patrón/a se compromete a proponer fondeos de calidad y a explicar decisiones de navegación cuando sea necesario, favoreciendo una experiencia más fluida y participativa si el cliente lo desea.

Transparencia sobre responsabilidades: la Carta delimita funciones (por ejemplo, responsabilidades del/la patrón/a en navegación y mantenimiento exterior, y del/de la azafato/a en orden y zonas comunes interiores), evitando expectativas poco realistas y mejorando la satisfacción.

Organización más clara a bordo: se detallan aspectos prácticos como aprovisionamiento (menús, lista de compra) y condiciones de vida de la tripulación, para que la experiencia sea cómoda para todos y sin sorpresas.

Un estándar aplicable a todos los destinos, incluida España

La implementación de este reglamento por parte de GlobeSailor se aplica a su operativa y red de chárter en todos los destinos donde opera la agencia, con el objetivo de ofrecer una experiencia más coherente y predecible, especialmente en periodos de alta demanda como el verano.

“En GlobeSailor trabajamos para que el viajero solo tenga que pensar en disfrutar. Integrar este código de conducta es una forma de alinear expectativas, mejorar la convivencia a bordo y ofrecer una experiencia más serena en todos nuestros destinos, justo al inicio de la temporada de verano.” Asegura Olivier Albahary CEO de GlobeSailor.