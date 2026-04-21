Barnes señala la transformación de los destinos vacacionales en residenciales

martes 21 de abril de 2026 , 09:45h

La búsqueda de calidad de vida, el teletrabajo y la conectividad internacional están redefiniendo el mapa del lujo residencial, con Marbella y Mallorca como referentes en España.

El mercado inmobiliario de alta gama atraviesa una transformación estructural. Destinos tradicionalmente asociados al ocio estacional evolucionan hacia auténticos lugares de residencia durante todo el año. Así lo señala Barnes en su informe Global Property Handbook 2026, que identifica el auge de las denominadas “ciudades de cuatro estaciones”: enclaves capaces de ofrecer conectividad, bienestar, privacidad y un estilo de vida de alto nivel en cualquier momento del año.

En este nuevo contexto, destinos como Marbella, Mallorca, Aspen, Lago Como, Whistler o Comporta dejan de concebirse exclusivamente como destinos vacacionales para consolidarse como residencias principales de una clientela internacional. Ya no se trata solo de adquirir una segunda vivienda, sino de elegir un entorno donde vivir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida.

La consolidación del teletrabajo, la movilidad global y la creciente demanda de bienestar han transformado las prioridades de los compradores de alto poder adquisitivo. El nuevo lujo reside en la libertad de elegir dónde vivir sin renunciar a estándares elevados: conexiones internacionales, servicios premium, seguridad, contacto con la naturaleza y una experiencia vital equilibrada.

“Estamos viendo cómo destinos tradicionalmente vinculados al ocio se convierten en auténticos lugares de residencia. Nuestros clientes buscan hoy espacios que les permitan vivir plenamente durante todo el año, integrando trabajo, bienestar y estilo de vida en un mismo destino”, explica Alvise Da Mosto, Managing Partner de Barnes en España.

Dentro de este nuevo mapa del lujo residencial, Marbella —quinta posición en el Barnes City Index 2026— se consolida como uno de los grandes polos europeos. La ciudad ha evolucionado más allá de su perfil vacacional para convertirse en un enclave internacional dinámico, con una oferta educativa, gastronómica y de servicios de primer nivel, capaz de atraer a familias, emprendedores e inversores durante todo el año.

Por su parte, Mallorca, en el puesto 15 del índice, refuerza su posicionamiento como destino clave para quienes buscan equilibrio entre privacidad, naturaleza y conectividad.

A escala global, enclaves como Aspen y Whistler reflejan esta nueva forma de habitar la montaña, mientras que Lago Como y Comporta encarnan una visión más pausada del lujo, vinculada a la autenticidad y la belleza natural.

Más allá de una tendencia inmobiliaria, este fenómeno responde a una nueva forma de entender el lujo: menos ligada a la temporalidad y más conectada con el arte de vivir. La vivienda deja de ser únicamente un activo patrimonial para convertirse en el eje de una experiencia integral donde bienestar, entorno y estilo de vida se integran de forma natural.