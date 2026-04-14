Amor, mentiras y temazos: la cama donde todos acaban cantando

martes 14 de abril de 2026 , 08:00h

O si lo preferís…

Infidelidad con banda sonora: el musical que convierte el caos en una fiesta y la cama – enorme para que entremos todos – en la protagonista silenciosa pero menos.

EL OTRO LADO DE LA CAMA, de la pantalla al escenario

Que se convierte en es una loca comedia de enredos, mentiras, amor y mucho humor.

La cartelera madrileña suma un nuevo título que apuesta por lo seguro: la adaptación teatral de El otro lado de la cama, en el Nuevo Teatro Alcalá (Madrid).

La popular historia nacida del cine —con libreto original de David Serrano— da ahora el salto al escenario convertida en una comedia musical que juega con la nostalgia del espectador y la vigencia de sus conflictos sentimentales.

Desde el primer momento, la función deja claras sus cartas: estamos ante una “loca comedia de enredos” donde el amor, la amistad y la traición se mezclan sin filtros ni moralinas. Dos parejas —Paz y Ernesto, Natalia y Guillermo— creen tener sus vidas bajo control, pero pronto el deseo y las mentiras desatan un terremoto emocional.

La estructura, basada en equívocos y secretos cruzados, funciona como un engranaje clásico de comedia, aunque aquí se potencia con números musicales que buscan la complicidad directa del público.

La adaptación escénica firmada por Borja Rabanal (junto a Joan Olivé) apuesta por un ritmo ágil y un tono desenfadado que no da tregua. El texto fluye con naturalidad entre diálogos punzantes y canciones reconocibles, en una mezcla que, si bien no siempre alcanza profundidad dramática, sí logra mantener la energía y el entretenimiento a lo largo de la función.

Uno de los grandes atractivos del montaje es precisamente su banda sonora: cerca de catorce temas que combinan clásicos del pop español con nuevas incorporaciones. Nombres como José Luis Perales (impagable el momento de , Coti, Los Ronaldos o Tequila resuenan en escena con la clara intención de convertir el patio de butacas en un karaoke colectivo. Y lo cierto es que, en varios momentos, lo consiguen: el público reconoce, sonríe y se deja llevar, aunque en ocasiones la integración de las canciones en la trama resulte algo forzada.

El elenco —encabezado por Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri y Mónica Macier, junto a Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata— se entrega con generosidad a un material que exige tanto vis cómica como capacidad vocal. El conjunto funciona mejor como coral que en lucimientos individuales, destacando especialmente en las escenas de grupo, donde el ritmo y la química sostienen el espectáculo.

En el apartado técnico, la propuesta es eficaz sin buscar grandes alardes. La escenografía de David Pizarro y Rober de Arte opta por soluciones funcionales que facilitan la fluidez de las escenas, mientras el vestuario de Anna Coma y la iluminación de Néstor González acompañan con corrección. La dirección musical de Ernest Fuster cumple su cometido, aunque en algunos momentos se echa en falta mayor riesgo en los arreglos.

Como crítica, podría decirse que esta versión teatral juega sobre terreno conocido y rara vez se aventura a reinterpretar en profundidad el material original. Su mayor fortaleza —la cercanía y reconocimiento del público— es también su límite: la función prefiere agradar antes que incomodar. Sin embargo, ahí reside también su honestidad.

Porque, al final, El otro lado de la cama sigue funcionando por lo mismo que en su origen: su mirada irónica sobre las relaciones, su capacidad para reírse del amor mientras muestra su fragilidad, y ese retrato —ligero pero reconocible— de las contradicciones emocionales contemporáneas.

En definitiva, una propuesta entretenida, dinámica y cómplice, ideal para quienes buscan una noche de teatro sin pretensiones excesivas, pero con canciones que invitan a cantar y una historia que, pese a todo, sigue resonando en el público actual.

¿DE QUÉ VA ESTO DE “EL OTRO LADO DE LA CAMA”

Pues va de que …

Paz y Ernesto son pareja, Natalia y Guillermo también.

Los cuatro son amigos inseparables, o eso es lo que ellos creen… Están a punto de vivir un terremoto sentimental de impredecibles consecuencias.

Hasta que…

Natalia se enamora de otro y deja a Guillermo, pero no le dice por quién. Guillermo, abatido, acude a Ernesto, su mejor amigo, o eso es lo que él piensa…

Paz y Ernesto son felices y se van a comprar un piso, o eso es lo que Paz piensa... Y es que ahora, Natalia y Ernesto son mucho más que amigos, mucho más.

En definitiva que…

Cuando el deseo, las mentiras y la pasión irrumpen en la pareja y la amistad… ¡Líos a la vista!

DATOS DE LA OBRA

EL OTRO LADO DE LA CAMA está protagonizada en una esquina por Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri, Mónica Macier, hasta aquí las chicas que son guerreras como dice la canción y van a decir sobre las tablas del teatro, y en la otra esquina Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata, esos chicos liantes y embusteros que a veces no se enteran aunque se hagan los listos…

El libreto original es de David Serrano, con versión teatral de Borja Rabanal. Las versiones, arreglos y dirección musical son de Ernest Fuster. El vestuario es de Anna Coma y la escenografía de David Pizarro y Rober de Arte. La iluminación y el sonido son de Néstor González.

La dirección es de Borja Rabanal y Joan Olivé. Y la producción de Mer Román (Artículos de Conya).

Y por si queréis saber algo más…

“Aquí nadie es fiel… pero todos son terriblemente humanos.”

“El amor duele, pero con música, duele mejor.”

“Lo que empieza como amistad termina en un campo de batalla sentimental… con coreografía.”

“Entre mentira y mentira, un temazo que el público no puede evitar cantar.”

“Una comedia que no juzga: se ríe de todos, empezando por nosotros.”

“Si el amor es un lío, aquí directamente es un espectáculo.”

“Ríes, reconoces situaciones… y sales tarareando.”

“La prueba de que las relaciones modernas son el mejor guion de comedia.”

“Si crees que tu relación es complicada, espera a ver esta.”

“Amar mal nunca había sido tan divertido.”

“Un caos sentimental que engancha desde el minuto uno.”

“Aquí nadie sale limpio… pero todos salen cantando.”

“Más verdad en una canción que en toda la relación.”

“Y vamos al teatro, porque es cultura, arte, música, canciones, temazos, hits, verdad, mentira, risas, llantos, enredos…” ¿Verdad María?

En definitiva que…

TODO ES MENTIRA MENOS LO QUE ES VERDAD