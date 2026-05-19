LEMOT presenta su nuevo disco: El Faro

martes 19 de mayo de 2026 , 08:00h

LEMOT ha presentado en la sede de BMG Madrid “EL FARO”, el nuevo disco de este grupo que estará disponible en todas las plataformas digitales y en edición especial vinilo al día siguiente viernes 15 de mayo.

Los gallegos alumbran su trabajo más personal hasta la fecha en el que, por primera vez, han volcado en canciones vivencias personales y profesionales de un camino que no siempre ha sido fácil para ellos.

No es de extrañar que, una vez superados momentos difíciles y saboreando el mejor momento del grupo tanto en creatividad como en números, el grupo haya decidido dedica este álbum a su Galicia natal, una tierra que siempre los ha acogido como profetas en su tierra.

Mientras se puede seguir disfrutando en plataformas los singles adelantados: “Iceberg” con David Otero, “Tu jardín japonés”, “Golondrinas”, y en especial el feauturing de altura con Lola Tuduri “En mi lugar”, el mejor lanzamiento de la banda hasta el momento.

Además, el sábado, en plenas Fiestas de San Isidro, y dentro del IMAGINA SOUND que se ha celebrado en Alcobendas, LEMOT se presentó ante el público en un concierto en el que, según sus propias palabras, los asistentes se han encontrado a “cuatro chavales que se lo pasan bien tocando en directo con mucha guitarra, mucha batería y amplis, porque todavía llevamos amplis y los cargamos de un lugar a otro con la furgona”…