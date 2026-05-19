Iryo se suma a Smart Green Bees, el proyecto de LG para la repoblación de la abeja ibérica

martes 19 de mayo de 2026 , 08:45h

LG e iryo suman esfuerzos con la incorporación del operador ferroviario a Smart Green Bees, uno de los proyectos de regeneración de ecosistemas impulsados por LG dentro de Smart Green, el movimiento liderado por la compañía que tiene como fin inspirar a las personas, empresas e instituciones a tomar acción por el planeta y sumarse a la Sostenibilidad 2.0 para contribuir a la regeneración de los ecosistemas naturales.

Con la llegada de iryo al proyecto, que se sella con el apadrinamiento de una colmena de abejas ibéricas en Córdoba, Smart Green Bees suma ahora 9 ubicaciones activas y refuerza el carácter colaborativo de la iniciativa, que cuenta ya con el apoyo de tres grandes organizaciones además de LG: iryo, Banner Bateries y Guerlain, además de la Embajada de Eslovenia. Desde 2024, esta iniciativa ha ayudado a repoblar una media de más de 10 millones de abejas ibéricas al año y por lo tanto a mejorar la diversidad de la Península Ibérica. En 2026, con motivo del Día Mundial de la Abeja, el proyecto anuncia un nuevo hito: en 2025 ha superado los 14,5 millones de nuevas abejas ibéricas, lo que supone un 44% más que el año anterior.

Un nuevo apoyo que impulsa la repoblación de la abeja ibérica

Smart Green Bees nace con el objetivo de repoblar 48 millones de abejas ibéricas (Apis mellifera iberiensis), una especie endémica de la Península Ibérica considerada un “ingeniero de sistemas”, clave para la regeneración natural y esencial en la polinización de especies autóctonas. Aunque no produce tanta miel como otras razas importantes, su conservación es clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas, preservar la biodiversidad y sostener la actividad agrícola. Y el contexto lo hace urgente: actualmente, 1 de cada 3 especies de polinizadores está en declive en Europa, alrededor del 10% de las especies de abejas europeas están en riesgo de extinción, y su desaparición podría reducir hasta un 8% la producción agrícola en Europa. De hecho, entre el 5% y el 8% de la producción agrícola mundial dependen de la polinización por insectos, lo que convierte la preservación de especies como la abeja ibérica resulta vital para la seguridad alimentaria y el equilibrio medioambiental.

Para favorecer el crecimiento de su población, LG colabora con la organización sin ánimo de lucro “El Rincón de la Abeja” y una red de nueve apicultores locales. Mediante la expansión de enjambres y la creación de nuevas colmenas, el proyecto consigue triplicar de forma natural la población de abejas, mientras la tecnología permite monitorizar su bienestar y el del entorno, generando un impacto positivo que también contribuye, de forma indirecta, a la absorción de CO₂. Gracias a esta labor, Smart Green cuenta hoy con nueve colmenas activas de abeja ibérica en distintos puntos de España.

Con su incorporación, iryo refuerza la vocación de Smart Green Bees de sumar apoyos desde distintos sectores en torno a un mismo objetivo: proteger la biodiversidad y contribuir a la regeneración de los ecosistemas. A través del apadrinamiento de una colmena de abeja ibérica en Córdoba, que en su estado maduro puede albergar entre 40.000 y 50.000 abejas actuando como un auténtico motor de polinización, la compañía ferroviaria se suma a esta iniciativa. El compromiso de iryo contempla además la expansión de 5 a 15 colmenas, multiplicando de forma natural el impacto positivo sobre la biodiversidad local y trasladando este compromiso a un impacto tangible sobre el terreno. Para conocer su evolución, se realizará un seguimiento del bienestar de las abejas mediante básculas inteligentes y sensores, además de una medición del crecimiento de los enjambres como indicador de salud del ecosistema. La aportación de iryo contribuye al mantenimiento, monitorización y expansión controlada de enjambres, favoreciendo la mejora del ecosistema local.

Cuatro líneas de acción con resultados medibles

Smart Green Bees forma parte de Smart Green, el movimiento de LG que busca movilizar a personas, empresas e instituciones en torno a la denominada Sostenibilidad 2.0. Su objetivo es ir más allá de la reducción del impacto ambiental y promover la regeneración de la naturaleza como una vía complementaria para avanzar en la lucha contra el cambio climático.

La iniciativa reúne, además de Smart Green Bees, otras tres líneas de actuación complementarias y medibles: Por un lado, Smart Green Trees, la primera iniciativa del proyecto, que arrancó en 2017 centrada en la reforestación y la recuperación de bosques, y que ya ha permitido plantar más de 4,5 millones de potenciales árboles y arbustos gracias a la técnica del Nendo Dango. Por otro lado, Smart Green Seas, enfocado en la restauración de praderas de posidonia en el Mediterráneo junto a Fundación Vellmarí y el proyecto Acción Posidonia de Fundación Ecomar, ha contribuido a replantar más de 100.000 plántulas de Posidonia oceánica con una tasa de supervivencia del 99%. Finalmente, Smart Green Minerals un proyecto pionero en fase piloto en Ávila que investiga la captura permanente de carbono mediante meteorización mejorada con polvo de basalto.