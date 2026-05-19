Mucho más que The Beatles: seis razones para viajar a Liverpool en 2026

martes 19 de mayo de 2026 , 10:00h

Ciudad de la Música de la UNESCO y eternamente ligada a The Beatles, Liverpool vuelve a situarse en el foco internacional con el inicio del rodaje de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event.

Pero la ciudad va mucho más allá de los Fab Four.

Desde una nueva ruta musical hasta festivales, barrios creativos y escapadas costeras, estas son seis razones para descubrir Liverpool, la costa de Merseyside y el noroeste de Inglaterra en 2026.

Seguir la nueva Liverpool Music Heritage Trail

La música guía cada rincón de Liverpool y ahora tiene su propia ruta oficial: la Liverpool Music Heritage Trail, inaugurada en marzo de 2026. Este recorrido autoguiado atraviesa 12 lugares clave de la historia musical de la ciudad, señalizados con placas en forma de vinilo.

Los visitantes pueden escanear códigos QR para descubrir vídeos y contenido sobre cada localización. Entre las paradas imprescindibles está la entrada original de The Cavern Club, donde comenzó la historia de The Beatles, así como otras salas míticas como Eric’s, The Lomax o Cream.

Para una pausa durante el recorrido, el histórico pub The Philharmonic —frecuentado en su día por John Lennon— es famoso por sus tradicionales pies británicos.

Vibrar con un verano lleno de música en directo

Liverpool sonará más fuerte que nunca este verano con una intensa programación musical que comienza con Liverpool Music Month en mayo. Este nuevo festival, hermanado con New York Music Month, reúne conciertos y eventos culturales por toda la ciudad.

Después llegará Liverpool Summer of Music (junio-agosto 2026), una celebración de las salas independientes más emblemáticas de la ciudad, como 24 Kitchen Street o The Jacaranda.

Entre los grandes conciertos del verano destacan Foo Fighters y My Chemical Romance en Anfield Stadium (25, 27 y 30 de junio de 2026), Lewis Capaldi en Sefton Park (15 de agosto) y Nile Rodgers & Chic en Lock and Quay, en Bootle (16 de agosto).

Disfrutar de la orquesta profesional más antigua de Gran Bretaña

Bajo la dirección de Domingo Hindoyan, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ofrece una completa programación durante todo el año que combina música clásica y contemporánea.

Entre las citas destacadas de 2026 figura una proyección especial de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban acompañada por la interpretación en directo de la banda sonora de John Williams a cargo de la orquesta (27 de junio de 2026).

Descubrir el barrio más alternativo de Liverpool

El distrito de Ropewalks debe su nombre a la antigua industria de fabricación de cuerdas vinculada al pasado marítimo de la ciudad. Hoy es uno de los barrios más vibrantes y creativos de Liverpool, conocido por las boutiques independientes y restaurantes de Bold Street, el ambiente de Chinatown y la singular St Luke’s Bombed Out Church.

Dañada durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia se ha convertido en un original espacio cultural que acoge conciertos, eventos y los populares Makers Markets mensuales.

Para alojarse, Halyard Liverpool combina lujo contemporáneo e inspiración marinera en pleno centro de la ciudad. Muy cerca se encuentra Royal Albert Dock, hogar del museo The Beatles Story y de restaurantes independientes como Maray.

Admirar esculturas frente al mar en Crosby

A solo 30 minutos en tren desde Liverpool se encuentra Crosby, cuya playa alberga una de las instalaciones artísticas más icónicas del Reino Unido: Another Place, del escultor Antony Gormley.

La obra está formada por 100 figuras de hierro fundido a tamaño real distribuidas a lo largo de casi un kilómetro mar adentro. Las esculturas aparecen y desaparecen con las mareas, creando un paisaje hipnótico frente al mar de Irlanda.

Muy cerca de la playa, The Lake House ofrece cocina durante todo el día con vistas al lago Marine y al mar. Además, el cine comunitario Plaza Cinema podría convertirse en uno de los escenarios del esperado biopic sobre The Beatles.

Conocer las ardillas rojas de Formby

Las dunas y bosques de pinos de Formby, a media hora en tren al norte de Liverpool, esconden uno de los tesoros naturales más especiales de Inglaterra: la reserva de ardilla roja de National Trust Formby.

Es uno de los pocos lugares de Gran Bretaña donde todavía pueden verse estas esquivas ardillas en libertad, junto a otras especies raras como sapos corredores o lagartos de arena.

La costa de Formby también permite descubrir huellas prehistóricas visibles gracias a las mareas. Las visitas guiadas organizadas por National Trust ayudan a conocer la historia natural y marítima de la zona, incluyendo restos de naufragios de época victoriana.

Para comer, Emily’s apuesta por brunches y cocina de inspiración botánica, mientras que The Sparrowhawk ofrece el ambiente acogedor de un gastropub británico clásico.

Más allá de Liverpool: la herencia musical de Manchester

A menos de una hora en tren directo, Manchester es otra parada imprescindible para amantes de la música. Cuna de bandas como Oasis, The Smiths o The Stone Roses, la ciudad ofrece rutas guiadas como Manchester Music Tour, conducida por el taxista John en su icónico black cab eléctrico.

La experiencia se completa con conciertos en salas legendarias como Night & Day o Band on the Wall, además del festival al aire libre Sounds of the City, que se celebrará del 3 al 12 de julio de 2026 en Castlefield Bowl.