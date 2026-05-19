Malta y Gozo, un recorrido sensorial por templos milenarios y ciudades fortificadas

martes 19 de mayo de 2026 , 09:45h

En Malta y Gozo, el tiempo no avanza en línea recta: se estratifica entre templos milenarios, ciudades fortificadas y viñedos que forman parte de más de 8.500 años de historia. En este territorio privilegiado del Mediterráneo, con tres conjuntos declarados Patrimonio de la Humanidad, piedra, mar y vino construyen un mismo relato, mientras el viaje se articula como un itinerario continuo en el que cada parada revela una nueva lectura del paisaje, con el vino como hilo natural del recorrido.

Primera parada: La Valletta, entre bastiones y vida mediterránea

La llegada a La Valletta se percibe desde sus bastiones: la ciudad aparece entre piedra dorada y mar abierto. Fundada en el siglo XVI por los Caballeros de San Juan, su trazado barroco define la vida cotidiana entre calles estrechas y plazas abiertas al puerto, convirtiéndola en uno de los conjuntos urbanos mejor conservados del Mediterráneo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, fue además Capital Europea de la Cultura en 2018.

Desde los Jardines Upper Barrakka, el recorrido se detiene frente al Gran Puerto y las Tres Ciudades, que se extienden en silencio al otro lado del agua. A pocos minutos a pie, la Concatedral de San Juan sorprende con una de las obras maestras de Caravaggio, donde la luz convierte el interior en una escena en movimiento.

Antes de abandonar la ciudad, el vino se cruza en el camino a través de Delicata Winery, considerada la bodega familiar más antigua de Malta. Fundada en 1907, su trabajo con productores locales ha contribuido a llevar el vino maltés más allá del archipiélago, manteniendo una relación directa con la tierra.

Segunda parada: la campiña de Malta, donde el vino nace entre templos milenarios

Al salir de la ciudad, el ritmo cambia y la carretera se abre hacia un paisaje rural de muros de piedra seca, suelos claros y viñedos dispersos que conviven con algunos de los vestigios más antiguos del Mediterráneo, donde agricultura e historia forman un mismo territorio. En este entorno, Marsovin Winery, fundada en 1919, es una de las grandes referencias del vino maltés. Sus viñedos y variedades autóctonas, como la Ġellewża (roja) y la Girgentina (blanca), definen un vino que nace directamente del suelo que lo rodea.

El recorrido continúa entre algunos de los enclaves prehistóricos más significativos del archipiélago. Los Templos de Tarxien, con sus relieves de animales y espirales en los altares; Ħaġar Qim, abierto al mar en un entorno monumental donde destacan las célebres estatuillas de Venus; y Mnajdra, alineado con los ciclos solares, revelan una relación ancestral entre arquitectura, naturaleza y cosmología, con más de 5.000 años de historia.

En Mgarr, los templos de Ta’ Ħaġrat ofrecen una visión más íntima de las primeras comunidades humanas de Malta. Muy cerca, en Zebbiegħ, los templos de Skorba conservan restos de antiguas cabañas neolíticas que permiten asomarse a la vida cotidiana de aquella época.

Antes de dejar la campiña, Meridiana Wine Estate introduce una lectura contemporánea del vino en Malta. Desde los años 90, la bodega ha impulsado una producción más premium, precisa y cuidada, con una identidad claramente mediterránea.

Tercera parada: Hipogeo de Ħal Saflieni, un viaje al interior de la tierra

Bajo la ciudad de Paola se encuentra uno de los espacios más extraordinarios del mundo antiguo: el Hipogeo de Ħal Saflieni. Se trata de un complejo subterráneo excavado en roca viva que desciende en tres niveles y se extiende en cámaras, pasillos y salas cuya función sigue envolviendo el misterio. Su arquitectura no solo sorprende por su escala, sino por su precisión acústica, capaz de generar efectos sonoros únicos en su interior. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un lugar suspendido donde la referencia al exterior desaparece por completo.

Cuarta parada: Gozo, donde el viaje se ralentiza

Más verde y pausada, la isla de Gozo ofrece una lectura distinta del archipiélago. Aquí el paisaje se despliega en colinas suaves, caminos rurales y una sensación de tiempo detenido que define su carácter.

Los Templos de Ġgantija, datados alrededor del 3.600 a.C., forman uno de los conjuntos megalíticos más antiguos del mundo. Su monumentalidad dio origen a leyendas que los atribuían a gigantes, una narrativa que aún forma parte del imaginario local.

En este entorno se encuentra Ta’ Mena Estate, una finca familiar que integra vino, agricultura y gastronomía local en un mismo ecosistema. Su propuesta conecta la producción con el territorio, ofreciendo una experiencia enoturística profundamente vinculada al paisaje gozitano.

Malta y Gozo consolidan así una propuesta que combina patrimonio histórico, paisaje mediterráneo y una creciente cultura enológica en un mismo itinerario. Un destino cercano, bien conectado y con identidad propia, donde la riqueza arqueológica convive con iniciativas contemporáneas que refuerzan su posicionamiento como uno de los enclaves culturales más singulares del Mediterráneo.