Castilla Termal Hoteles busca profesionales para su nuevo hotel: Palacio de Avellaneda

miércoles 25 de marzo de 2026 , 09:45h

Con la apertura del nuevo hotel en el horizonte, Castilla Termal inicia la búsqueda del equipo que hará posible este proyecto. La cadena abre procesos de selección para distintos perfiles en todas las áreas del establecimiento, entre otros: alojamiento (recepción, pisos y atención al huésped), gastronomía (cocina, sala y sumillería), bienestar (terapeutas, esteticistas y socorristas), mantenimiento y eventos. Perfiles diferentes con una misma vocación: la hospitalidad.

La apertura de Castilla Termal Palacio de Avellaneda busca precisamente a esas personas que quieran crecer junto al proyecto desde su inicio. Trabajarán entre muros que llevan siglos en pie, en Peñaranda de Duero, uno de los conjuntos histórico-artísticos más destacados de la provincia de Burgos, rodeado de viñedos y de la luz abierta de la meseta castellana. Un entorno singular que muy pocos hoteles en España pueden ofrecer.

Detrás de este nuevo proyecto se encuentra una cadena hotelera con una trayectoria consolidada y una manera de entender la hostelería centrada en las personas. Castilla Termal cuenta con cinco establecimientos únicos en enclaves patrimoniales de Castilla y León, Cantabria y Guadalajara y se ha convertido en uno de los referentes del turismo de bienestar en España.

Ese compromiso con la excelencia se traslada también al equipo humano. La cadena apuesta por programas de formación interna, planes de carrera reales, posibilidad de alojamiento en el pueblo y oportunidades de promoción dentro de la compañía. Todo para crear un entorno profesional donde el talento puede desarrollarse a largo plazo. A todo ello se suma una cultura de empresa que cuida a sus profesionales, un equipo diverso y motivador y un paquete de beneficios pensado para que cada persona se sienta parte del proyecto.

Cómo enviar la candidatura:

Los profesionales interesados pueden enviar su candidatura a través del portal de empleo de Castilla Termal: Portal de empleo.. El proceso es sencillo: basta con acceder a la plataforma, seleccionar el área de interés, completar el perfil y adjuntar el currículum. El equipo de selección revisará cada candidatura y contactará con los perfiles que mejor encajen con las necesidades del hotel.

Para muchos profesionales de la hostelería y el bienestar, esta apertura representa una oportunidad de formar parte desde el inicio de uno de los proyectos hoteleros más singulares que verá la luz próximamente en Castilla y León.

Acceso a las vacantes: https://castillatermal.talentclue.com/node/122099588/12623479