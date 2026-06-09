Jon Kortajarena reflexiona sobre el tiempo y la flexibilidad de vivir en Be Casa

martes 09 de junio de 2026 , 08:00h

¿Y si el lugar en el que vivimos pudiera ayudarnos a disfrutar mejor de nuestro tiempo? Esa es la reflexión que impulsa “El Tiempo que queremos tener”, la campaña de Be Casa, la innovadora modalidad de alojamiento flexible ideada y gestionada por Greystar, que pone el foco en una forma más libre, cómoda y consciente de vivir el día a día.

En el marco de esta iniciativa el embajador de la marca, Jon Kortajarena ha compartido a través de sus redes sociales diferentes momentos de su experiencia en Be Casa, acercando a sus seguidores una manera de entender el tiempo desde la calma, la flexibilidad y el bienestar. Una visión que conecta con la propuesta de la marca: crear espacios pensados para adaptarse a las necesidades reales de las personas y facilitar su rutina diaria.

“Be Casa ha sido un segundo hogar para mí en Madrid. He podido disfrutar de sus espacios, sentirme cómodo y aprovechar mi tiempo de una forma diferente. Cuando tienes un entorno que te facilita las cosas, también cambia la manera en la que vives cada día”, explica Jon Kortajarena.

A lo largo de los últimos meses, el modelo de alojamiento flexible de Be Casa ha seguido creciendo con nuevas aperturas y comunidades en distintos puntos de España. Actualmente, la compañía cuenta con seis comunidades: Be Casa Rivas-Vaciamadrid, Be Casa San Sebastián de los Reyes, Be Casa Valdebebas y Be Casa Alcobendas, en la Comunidad de Madrid; Be Casa Barakaldo, en el País Vasco; y Be Casa Sant Cugat, en Cataluña.

La propuesta de Be Casa combina estudios y apartamentos completamente equipados con una amplia oferta de servicios y espacios compartidos diseñados para favorecer el bienestar y la convivencia. Piscina, gimnasio, coworking, cine, club social o sala de juegos forman parte de unas comunidades concebidas para adaptarse a diferentes estilos de vida y ofrecer una experiencia flexible para estancias de días, semanas o meses.

Además, los residentes disponen de servicios incluidos como mantenimiento, wifi, suministros y climatización, eliminando preocupaciones y simplificando la gestión del día a día para que puedan dedicar más tiempo a lo que realmente les importa.

Esta filosofía quedó reflejada también en el House Tour compartido por Jon Kortajarena, donde mostró cómo el diseño de los espacios y los servicios disponibles influyen directamente en la calidad de vida de quienes los habitan. Una experiencia que pone de manifiesto la importancia de contar con entornos que aporten comodidad, libertad y tranquilidad.

“Con ‘El Tiempo que queremos tener’ queríamos abrir una conversación sobre la relación que mantenemos con nuestro tiempo y sobre cómo los espacios en los que vivimos pueden ayudarnos a disfrutarlo mejor. Jon Kortajarena ha compartido esa reflexión desde una perspectiva cercana y personal, mostrando cómo pequeños cambios en nuestro entorno pueden tener un impacto positivo en nuestro bienestar diario”, señala Marino Laso, Senior Marketing Manager de Greystar.

A través de esta iniciativa, Be Casa continúa impulsando una nueva forma de habitar basada en la flexibilidad, la comodidad y el bienestar. Una propuesta pensada para acompañar a las personas en diferentes momentos de su vida, ofreciéndoles la libertad de vivir el tiempo a su manera.