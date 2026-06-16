Andalucía, referente en certificaciones turísticas de sostenibilidad y calidad

martes 16 de junio de 2026 , 08:30h

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, presidió en Marbella la primera entrega en Andalucía de las certificaciones Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad. Bernal ha intervenido en el acto junto al presidente del ICTES, Miguel Mirones y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en una cita que ha reunido a los destinos y establecimientos andaluces reconocidos.

El consejero ha situado ese reconocimiento en el liderazgo de la comunidad, que es la primera de España en número de certificaciones en ambas marcas. En esta edición, Andalucía suma 139 arenales certificados con la Q y 108 con la S, a las que se suman tres certificaciones de Calidad y otras tantas de Sostenibilidad en puertos deportivos andaluces, en un país que encabeza el panorama internacional de la calidad turística certificada. Durante su intervención, Bernal ha destacado el acto “como una ocasión para poner en valor a quienes están marcando el camino del turismo que queremos para Andalucía”.

Bernal ha subrayado que estas distinciones no reconocen “lo que la naturaleza nos ha dado, sino el esfuerzo diario por gestionarlo mejor”, y recordó que la calidad no surge por casualidad y que la sostenibilidad tampoco. A su juicio, detrás de cada «Q» y de cada «S» hay “planificación, inversión, profesionalidad y compromiso”.

Ha destacado que Andalucía es “la comunidad autónoma con más certificaciones de calidad y sostenibilidad turística de España, un liderazgo que responde a una a una estrategia. Andalucía lidera porque ha decidido apostar por la excelencia”, aseguró.

Además, ha defendido un modelo turístico orientado a ofrecer “más valor y no simplemente más volumen y advirtió de que “la sostenibilidad ya no es una tendencia ni una opción, sino la condición indispensable para seguir siendo competitivos en el turismo del siglo XXI”. El consejero ha remarcado que “los destinos que cuidan lo que tienen son los destinos que permanecen y que aquellos que escuchan a sus ciudadanos son los que generan economía y prosperidad de forma duradera”.

Por último, ha recordado que la Junta de Andalucía moviliza más de 87 millones de euros en actuaciones vinculadas a la sostenibilidad azul y la mejora del litoral, y 300 millones en planes de Sostenibilidad Turística. Bernal ha puesto en valor que la comunidad cerró 2025 “superando por primera vez los 32.000 millones de euros de impacto turístico y rozando los 540.000 empleos. Andalucía quiere seguir liderando el turismo mundial desde «la excelencia, la innovación y la sostenibilidad y, en definitiva, desde la responsabilidad”.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha mostrado su satisfacción por acoger la entrega de los distintivos ‘Q’ de Calidad y ‘S’ de Sostenibilidad y ha destacado que “es un orgullo que Andalucía inaugure esta nueva etapa y que Marbella haya sido la ciudad elegida para ello”. La regidora ha recordado que el municipio ha sido reconocido este año con el Premio ‘Q’ por ser el Ayuntamiento de España con mayor número de certificaciones de calidad y sostenibilidad.

“La sostenibilidad ya no es una opción, sino una responsabilidad compartida, y la calidad es un compromiso permanente de mejora continua”, ha afirmado la regidora, al tiempo que ha felicitado a todos los municipios y entidades galardonados y ha agradecido el trabajo desarrollado por el ICTES y la Junta de Andalucía.

Esfuerzo conjunto y proyecto a largo plazo

Por su parte, el presidente del ICTES, Miguel Mirones explicó que “que este acto se haga en Marbella es fruto de muchos años de trabajo y esfuerzo sostenido, hasta consolidarse como el municipio líder de playas certificadas con la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad Turística en España, y por tanto en el mundo”.

Mirones aseguró que “Andalucía mantiene su liderazgo porque se han entendido dos cuestiones fundamentales: primero, la importancia de los proyectos turísticos a largo plazo por parte de la Consejería de Turismo y de los municipios, lo que ha permitido incrementar las certificaciones Q y S en playas andaluzas. En segundo lugar, porque esta apuesta ha sido apoyada por el sector empresarial, gracias a las herramientas de cogobernanza que esperamos se mantengan en el futuro”, porque son “pieza fundamental del desarrollo turístico de Andalucía en particular y de España en general”.

El presidente del ICTES resaltó el trabajo realizado con todo el equipo de la Consejería, una colaboración constante, “desarrollada a través de sucesivos convenios, que ha sido fundamental para impulsar la consecución de las 253 banderas Q y S que este verano ondearán en playas y puertos deportivos andaluces”. Así mismo, felicitó a los gestores municipales y responsables de puertos deportivos “que trabajáis para superar los exigentes procesos y lograr que las banderas Q y S que certifican la Calidad y la Sostenibilidad Turística ondeen en arenales y puertos andaluces”.

Recursos fundamentales

El crecimiento que ha experimentado el número de banderas Q de Calidad y S de Sostenibilidad dice mucho de cómo los gestores públicos cuidan de estos recursos fundamentales que son las playas ya que, para obtener dichas certificaciones, es imprescindible seguir un riguroso proceso de verificado a través de auditores independientes, esto es superar exigentes criterios. Para que una playa o un puerto deportivo luzca la Bandera Q de Calidad Turística debe llevar a cabo un proceso que garantice el cumplimiento de la norma de calidad internacional UNE-ISO 13009, consensuada por casi cien países, para ofrecer la máxima calidad en la prestación de sus servicios y la correcta gestión de los equipamientos de uso público: servicios de limpieza y recogida selectiva de residuos, dispositivos de seguridad, salvamento y primeros auxilios, servicios de información, accesos a la zona de baño, servicios higiénicos o establecimientos de ocio, entre otros.

La S de Sostenibilidad Turística, por su parte, se corresponde con la Especificación UNE 0083:2024 y es la única marca de sostenibilidad turística que, a día de hoy, cumple con los requisitos que marca del a Directiva Green Claims de la Unión Europea, aprobada para combatir el ecoblanqueo o lavado verde: que se certifique en base a una norma pública y publicada y que se haya de superar una auditoría externa e independiente.