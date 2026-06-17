Vera, un destino que se descubre y se vive cada día de forma diferente

miércoles 17 de junio de 2026 , 09:15h

Situada en el Levante almeriense, con las aguas del mar Mediterráneo bañando sus costas y rodeada de los parajes naturales más singulares de la provincia de Almería, Vera se ha consolidado como uno de los destinos más completos para quienes buscan hacer mucho más que una escapada.

Con más de 2.000 años de historia, una amplia oferta de ocio, cultura, gastronomía, naturaleza y deporte, y una forma de vida marcada por la tranquilidad y el bienestar, la localidad permite a cada viajero diseñar su propia experiencia, ya sea en pareja, en familia, con amigos o en solitario, en cualquier época del año.

Del primer baño de la mañana al último atardecer

Las playas de Vera son el escenario perfecto para empezar la jornada con energía. El Playazo, Puerto Rey, Las Marinas-Bolaga o Cala Marqués ofrecen kilómetros de costa para quienes buscan relajarse bajo el sol y hacer actividades acuáticas, como wind-surf, paddle surf, kitesurf, kayak, navegación en catamarán o vela, entre otros. A ello se suma un gran número de chiringuitos, beach clubs y espacios de ocio junto al mar, que permiten disfrutar del Mediterráneo en todo su esplendor, desde la mañana hasta la puesta de sol.

Sus atardeceres también son protagonistas del destino. A través de la propuesta “Atardeceres con Encanto” se puede vivir una experiencia única basada en conciertos de música en directo al aire libre. Se celebra cada martes y jueves de verano con el objetivo de conectar naturaleza, arte y emoción.

Naturaleza para descubrir pausadamente

El entorno natural de Vera es otro de sus grandes atractivos. Espacios como el Salar de los Canos y la Laguna de Puerto Rey ofrecen la posibilidad de observar aves y admirar la belleza de los ecosistemas de la zona, todos de gran valor ambiental.

En su diversidad de parajes –senderos costeros, suaves colinas, caminos rurales…– es posible practicar todo tipo de turismo activo durante los 365 días del año, ya que cuenta con un clima privilegiado en todas las temporadas. Merece una mención especial su oferta para los amantes del cicloturismo, con rutas de carretera, gravel y mountain bike.

Un paseo por siglos de historia

Vera también invita a descubrir un valioso patrimonio histórico y cultural, de más de 2.000 años de antigüedad. En sus calles todavía se conserva el legado de las distintas civilizaciones que se asentaron en el municipio y que han contribuido a establecer su autenticidad e identidad.

Entre sus principales imperdibles, destacan la Iglesia-Fortaleza de Nuestra Señora de la Encarnación, considerada una de las más importantes de Andalucía; la Fuente de los Cuatro Caños, de origen árabe; la Plaza Mayor, la Plaza de Toros, la más antigua de la provincia; y el yacimiento arqueológico de Bayra, antigua ciudad nazarí que permite conocer la importancia de su pasado.

Cultura, tradiciones y eventos para todo el año

La agenda de Vera está marcada por una intensa actividad cultural y festiva durante todo el año, que permite descubrir de primera mano y de forma original sus tradiciones. Celebraciones como Semana Santa, las fiestas en honor de San Cleofás –que tienen lugar la última semana de septiembre–, Moros y Cristianos y Carnaval convierten cualquier visita en una oportunidad única para conectar con la identidad veratense.

Sabores del Mediterráneo

La gastronomía de la localidad almeriense también es un reflejo de su historia y de su privilegiada ubicación geográfica. Como ingredientes principales destacan los productos frescos del mar Mediterráneo, las verduras, las hortalizas y las frutas de la huerta almeriense.

Recetas tradicionales como el ajo colorao –hecho a base de patatas molidas con pimientos secos y comino– o los gurullos –pasta elaborada a partir de harina de trigo, agua y azafrán– conviven con propuestas más actuales que reinterpretan la cocina local, pero sin perder sus raíces. Pueden degustarse en múltiples restaurantes y bares repartidos por todo el municipio.