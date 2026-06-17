Meliá renueva su alianza con Xuan Lan para reforzar su apuesta por el bienestar

Meliá Hotels & Resorts, la marca icónica de Meliá Hotels International, y la experta en yoga y mindfulness Xuan Lan renuevan su colaboración consolidando una alianza que trasciende la suma de dos marcas para convertirse en una visión compartida del bienestar en el viaje.

Esta renovación parte de una convicción común: viajar transforma positivamente la manera en la que las personas habitan el tiempo, la mente y el cuerpo. En ese contexto, Meliá Hotels & Resorts y Xuan Lan encuentran una sinergia natural que les permite integrar el bienestar en la experiencia hotelera desde una mirada más consciente, emocional y transformadora.

Este año, la colaboración se materializa en las Xuan Lan Experience by Meliá, evolucionando hacia una propuesta que entiende el bienestar como una extensión del propio viaje, no como un añadido, invitando al huésped a parar, respirar y reconectar. Como principal novedad, estas experiencias contarán con la presencia de la propia Xuan Lan, quien participará en primera persona impartiendo sesiones exclusivas. Una invitación a reconectar con uno mismo en medio del cambio de ritmos, paisajes y vivencias que define cada estancia.

Una propuesta de bienestar integrada con clases impartidas por Xuan Lan

Desde 2024, la marca colabora con Xuan Lan, iniciando esta alianza en Meliá Ibiza. Y en 2025 esta colaboración se ha materializó en sesiones de yoga presenciales en una selección de hoteles en España, guiadas por instructores certificados en su metodología, así como en contenidos exclusivos en habitación adaptados a distintos momentos del día, con prácticas energizantes para la mañana y rutinas de relajación para el final del día.

Como novedad en 2026, y como evolución natural de esta alianza, se incorporan las experiencias “Xuan Lan Experience by Meliá”, que llevará a la creadora a cinco hoteles del portfolio de la marca en España como Meliá Jardines del Teide, Meliá Ibiza, Meliá Cala Galdana, o Meliá Barcelona Sarrià. Estos encuentros refuerzan el vínculo entre destino, práctica y hospitalidad, y las fechas se definirán conjuntamente entre la marca y Xuan Lan.

Con esta renovación, Meliá Hotels & Resorts y Xuan Lan consolidan una alianza que redefine el bienestar en el ámbito hotelero, articulada en torno a cuatro pilares fundamentales: nutrición consciente, sostenibilidad experiencial, mindfulness y bienestar como estilo de vida. Una visión compartida que entiende el viaje como una experiencia que no solo se recorre, sino que también se habita desde la conciencia y el equilibrio.